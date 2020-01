L'AS Vénus domine le derby de Mahina

Au retour des vestiaires, Taniarii Senio donne des frissons à Samuel Garcia quand il envoie sa frappe sur la transversale de la cage gardée par Teave Teamotuaitau. Mais une fois encore l'AS Vénus fait payer cher ce manque de réalisme, parce que dans la foulée Teaonui Tehau fait parler son talent. Passements de jambes, crochet et frappe croisé du pied droit. L'enchainement est parfait et l'attaquant trompe pour la seconde fois le gardien de l'OM (3-0).



Le reste du match est anecdotique. Vénus rajoutera cinq autre buts par l'intermédiaire de Tehau (49', 81') qui signe donc un quadruplé. Tauhiti Keck inscrit quant à lui un triplé (62', 70'). Ariiura Labaste participe lui aussi au festival avec un but peu après l'heure de jeu. Score finale 8-0 pour Vénus qui conservera la tête du championnat à l'issue de ce week-end. Mardi prochain, le champion en titre de Ligue aura affaire à une toute autre opposition avec la réception de l'AS Pirae, pour un match en retard de la 7ème journée de Ligue 1.