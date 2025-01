L’AS Tefana soigne sa rentrée



Tahiti, le 19 janvier 2025 - Pour la reprise du championnat de Ligue 1 Vini, les leaders de l’AS Pirae recevaient vendredi soir l’AS Tefana. Pour ce match au sommet, les hommes de Sébastien Labayen ont produit un match solide et ont remporté la rencontre 5 à 1 devant une équipe de Pirae qui n’a pourtant pas démérité.



Après un mois de trêve, le championnat de Ligue 1 Vini reprenait ses droits vendredi soir avec un match opposant deux équipes candidates sérieuses au titre. L’AS Pirae, leader du championnat, recevait l’AS Tefana, troisième. Quatre points seulement les séparaient avant cette rencontre, ce qui promettait une opposition électrique, les deux équipes voulant commencer cette nouvelle année de la meilleure des manières.

Avec un début de match très équilibré, les deux formations montraient aux nombreux spectateurs venus les encourager que le niveau serait très élevé et le résultat indécis. Avec un pressing très haut pour contrarier les relances de jeu, les joueurs des deux équipes mettaient rapidement beaucoup d’intensité à ce match. Bien qu'il y ait eu des opportunités de buts, les tirs étaient non cadrés, et ni Pirae ni Tefana ne parvenaient à trouver le chemin des filets.

Contre toute attente, le match basculait rapidement. En dix minutes, l’AS Tefana marquait de son empreinte cette rencontre. Tout d’abord par l’intermédiaire de Tauatua Lucas. Le numéro 15 des jaune et vert coupait un centre de son coéquipier Honoura Keanu Maraetefau à bout portant pour crucifier le portier de l’AS Pirae (14’). Et c’est quatre minutes plus tard (18’) que le même Lucas, passeur décisif cette fois-ci, délivrait un magnifique lob par-dessus la défense et trouvait François Mu, qui, d’une superbe reprise de volée, venait battre pour la deuxième fois François Decoret.



Pirae piqué au vif



2-0 après seulement vingt minutes de jeu, le scénario semblait écrit à la surprise générale. Mais c’était mal connaître les leaders du championnat. Piqués au vif, les coéquipiers de Yohann Tihoni ne tardaient pas à réagir. Après un déboulé sur l’aile gauche et résistant aux charges des défenseurs de Tefana, le milieu de terrain des orange centrait au point de penalty pour Ariiura Labaste, qui ne se faisait pas prier pour mettre le ballon au fond des filets. Non, l’AS Pirae n’était pas morte et manquait de peu son deuxième but. Après un une-deux remarquablement maîtrisé, c’est Mathis Lacan qui s’infiltrait dans la surface de réparation, mais malheureusement, son centre ne trouvait personne. L’AS Tefana laissait passer l’orage et profitait d’une erreur défensive pour prendre le large au score juste avant la mi-temps grâce à un but contre son camp de Pirae (40’).



3-1 à la pause et pour Vatea Terai, l’entraîneur de l’AS Pirae, son équipe a mis trop de temps à rentrer dans le match. “Ces deux buts coup sur coup nous ont fait très mal. On a eu du mal à se mettre dans le match et on a pris trop vite du retard. Après, on a réussi à se créer des occasions, mais malheureusement, on a manqué de finition.” Une finition qui allait les fuir totalement puisqu’à la 57e minute, une occasion en or se présentait pour revenir au score. Un penalty était sifflé par l’arbitre après une faute dans la surface de réparation, mais encore une fois, le ballon fuyait la cage. Un coup dur pour le moral des joueurs de Pirae, qui profitait aux joueurs de Tefana. “À la mi-temps, on savait que si mentalement on était meilleurs qu’eux, on finirait bien le match. C’est ce qui s’est passé. On a su faire le dos rond sur leur temps fort et bien défendre. Le mental a fait le reste”, nous détaillait le coach de Tefana, Sébastien Labayen.



Le manque de confiance s’immisce dans les têtes



Et physiquement, les jaune et vert continuaient à mettre la pression sur leurs adversaires. C’est à la 73e minute que le coup de grâce intervenait, reflétant le manque de confiance qui s’était immiscé dans les têtes des joueurs de Pirae. Après un cafouillage de la défense aux abords de la surface, c’est Maraetefau qui s’extirpait de la masse pour se retrouver seul devant le gardien et marquer le quatrième but (73’). Et pour clore le scénario d’un match cauchemardesque pour l’AS Pirae, Tearii Charles Labaste, dans les arrêts de jeu, offrait un but splendide à son équipe (90’+2’). “Ce soir, il nous a manqué beaucoup de choses pour pouvoir rivaliser. On commence très mal cette nouvelle année. On va se remettre au travail et rectifier le tir dès le week-end prochain”, déclarait à la fin du match le coach de l’AS Pirae, Vatea Terai.



Du côté des vainqueurs, c’est un sentiment de fierté qui envahissait les vestiaires à la fin de la rencontre. “Ça fait du bien de reprendre de cette manière-là. On ne savait pas trop où on en était après cette trêve. On est content du résultat, même si on sait qu’il faut continuer à travailler et ne rien lâcher, car le championnat est relevé et il n’est pas encore fini. Il faut rester concentré pour ne pas se laisser décrocher du haut du tableau”, nous expliquait très lucidement Sébastien Labayen, l’entraîneur de Tefana. Une analyse très pertinente, puisque les équipes du haut du tableau ont fait le travail ce week-end.



Vendredi soir, après la rencontre Pirae-Tefana, avait lieu le match entre l’AS Dragon et l’AS Pueu. Dragon a atomisé ses adversaires 9 à 0 et reste à la hauteur de Tefana avec 35 points en onze matchs. Et cette fois-ci, c’est à Paea que l’AS Taiarapu recevait l’AS Central Sport. Ces derniers ont remporté le match 3-1. Samedi, restait le match comptant pour les premières places entre l’équipe en forme de cette fin d’année 2024, l’AS Vénus, qui recevait l’AS Mira. Avec deux matchs de retard, les joueurs de Mahina pouvaient prendre la première place dès cette journée. Et c’est chose faite, puisqu’ils se sont imposés 3-1 contre l’AS Mira. Ils sont donc les nouveaux leaders de cette Ligue 1.









