L'AS Pirae domine Central et recolle à Vénus et Tiare Tahiti

Tahiti, le 29 janvier 2020 - L'AS Pirae s'est imposé mardi sur le score de 4-2 face à l'AS Central Sport, pour le compte d'un match en retard de la 4ème journée de Ligue 1. Ce succès permet aux Orange, qui comptent encore un match en retard, de revenir à deux points de l'AS Vénus, leader du championnat.



L'AS Pirae continue son marathon de janvier. Mardi soir, les Orange étaient opposées à l'AS Central Sport, pour le compte d'un match en retard de la 4ème journée de Ligue 1. Face au club de Tipaerui, les hommes de Naea Bennett ont enchainé leur quatrième match en l'espace de dix jours. Le coach de Pirae a ainsi procédé à six changements dans son onze de départ par rapport à la victoire de samedi face à l'AS Dragon. De son côté l'AS Central restait sur une série de trois défaites avant de se frotter au troisième du championnat.



Les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee vont tuer tout suspens dans la partie avant la mi-temps. Dès la deuxième minute de jeu, Taumihau Tiatia trompe la vigilance de William Vandal (1-0). Peu avant la demi-heure de jeu c'est au tour de Sylvain Graglia, qui était remplaçant samedi, de battre le portier des Rouge et Noir (2-0). Et à cinq minutes de la mi-temps Roonui Tinirauarii est venu inscire son sixième but de la saison (3-0).



Au retour des vestiaires Camilo Ospina, arrivé au dernier mercato du Dynamo Québec, vient redonner un peu d'espoir à l'AS Central (3-1). Mais à la 75ème minute de jeu Tearii Labaste vient définitivement tuer tous les espoirs des Centraliens, qui inscriront un deuxième but à cinq minutes du coup de sifflet final par l'intermédiaire d'Arthur Le Biller (4-2).



Ce succès, le huitième de la saison, permet à l'AS Pirae de revenir à un point de l'AS Tiare Tahiti, deuxième avec 36 points, et à deux points de l'AS Vénus leader de Ligue 1. Les Orange, qui compte encore un match en retard, ont désormais rendez-vous samedi à Teahupoo pour affronter l'AS TAC.

Pour l'AS Central Sport ce nouveau revers place le club de Tipaerui à l'avant-dernière position du classement.