L’AS Dragon inaugure ses premiers courts de padel

Tahiti, le 22 décembre 2024 - Samedi, l'AS Dragon inaugurait les deux courts de sa section padel. Avec déjà sept disciplines au sein de son club omnisports, l'AS Dragon accueille avec la plus grande fierté son huitième sport dans sa grande famille. Cela valait bien une très belle cérémonie.



Huit. C'est le nombre de disciplines sportives qui composent l'association sportive Dragon. Avec le football (premier sport à la naissance du club), le basket, le ping-pong, le handball, le tennis, le tir à l'arc, la pétanque et le petit dernier, le padel, ce club omnisports est unique sur l'île. Créé en 1968 par Arthur Chan, c'est un exemple de réussite. Et le padel était une évidence pour le président emblématique de l'association, Charles Fong Loi. “Ça nous tenait à cœur de mettre en place cette section. Le padel connaît un essor fulgurant dans le monde depuis quelque temps, et c'est une discipline qui correspond à nos valeurs.”



Club familial, l'AS Dragon mise sur la convivialité et l'esprit de famille, qui se ressentent à travers toutes les personnes qui œuvrent pour ce club. “Le padel permet aux gens de se rencontrer et de partager. Il est accessible à tout le monde, et c'est ce qui fait sa force. À l'AS Dragon, on se retrouve dans ces valeurs, donc il était important pour nous de l'intégrer. Et puis, on a eu énormément de demandes pour la pratique de ce sport, donc on s'est lancé dans l'aventure et on est vraiment contents de l'effervescence qu'il y a depuis l'annonce de la création de la section. On a même été obligés de limiter le nombre de licenciés, car nous n'avons pour l'instant que deux courts de padel, et nous ne pouvons pas accueillir tout le monde malheureusement”, nous expliquait avec enthousiasme Charles Fong Loi.



Seulement 150 places, pour l’instant



Obligés de stopper les inscriptions à 150 places, les dirigeants de l'AS Dragon réfléchissent déjà au futur développement de leur site. “C'est sûr que dans un futur très proche, il faudra agrandir notre surface d'accueil, mais chaque chose en son temps. Nous ne ferons pas n'importe quoi sous prétexte d'avoir beaucoup plus de licenciés. Nous avons un bureau très conscient du phénomène, mais il faut y aller progressivement. On a déjà ces deux beaux terrains, et ça n'a pas été simple de les avoir. Ils devaient être livrés en juillet et nous avons eu un peu de retard. Donc, patience !”, se voulait rassurant le président de la toute nouvelle section, Raimana Ho, lui aussi joueur et passionné de ce nouveau phénomène.



“Nous avons envie de pouvoir donner à nos licenciés une aisance pour la pratique du padel. Ici, à Tahiti, entre la chaleur et les pluies, nous savons que les créneaux disponibles ne sont pas nombreux. Donc, normalement, un terrain peut accueillir 100 pratiquants. Nous aurions pu monter jusqu'à 200, mais nous préférons limiter à 150 pour le bien-être de nos adhérents.” Des adhérents qui vont pouvoir pratiquer leur sport dans de très bonnes conditions. Entre la limitation du nombre de licenciés et l'équipe d'encadrement, tout est mis en œuvre pour que le projet padel soit une réussite. Entre le loisir et la compétition, il y en aura pour tous les goûts. “Je vais donner des cours aux jeunes pratiquants, mais aussi participer aux différents tournois qui auront lieu au club. Je trouve le projet vraiment intéressant et ça permet aux joueurs déjà aguerris, ainsi qu'aux débutants, d'avoir d'autres infrastructures pour pouvoir pratiquer. Le padel est en plein essor sur l'île, donc plus il y aura de courts, mieux ce sera pour notre sport”, nous expliquait Loan Cluzin, coach à l'AS Dragon et joueur émérite.



Le padel ne pouvait pas trouver meilleure terre d'accueil que l'AS Dragon. Entouré de gens passionnés et dévoués, ce sport ne pourra que s’épanouir. Et gageons que son futur au sein de ce club sera synonyme de prospérité et de réussite.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 22 Décembre 2024 à 20:03 | Lu 725 fois