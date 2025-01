L'AS Dragon domine l'AS Tefana 5-1 dans un match engagé

Tahiti, le 26 janvier 2025 - 12e journée du championnat masculin de Tahiti. Vendredi soir, la Ligue 1 Vini a offert un duel explosif entre l’AS Tefana et l’AS Dragon. C’est au stade Ganivet que s’est déroulée cette rencontre intense, marquée par un engagement physique remarquable, mais qui s’est finalement soldée par une large victoire des Orange de Dragon (5-1).



Dès le coup d’envoi, l’AS Dragon impose un pressing haut, étouffant les Jaune et Vert de Tefana. Les deux équipes cherchent à prendre l’ascendant, mais il faut attendre la 15e minute pour voir la première occasion franche. Une longue ouverture du milieu de terrain trouve Jess Horoi. L’attaquant de Tefana seul dans la surface, croise trop sa frappe… À la 23e minute, l’AS Dragon pense ouvrir le score après un débordement de Makalu Xowi, mais l’arbitre annule le but pour une sortie de balle au préalable. Les Orange ne baissent pas les bras et, quatre minutes plus tard, concrétisent leur domination. Sur un corner parfaitement tiré par Rayan Yansse Oue, c’est Shawn Roonui Tinirauarii qui s’élève et qui place une tête imparable pour ouvrir le score (1-0). L’AS Tefana multiplie les corners dans les dernières minutes de la première période, sans succès. La défense de Dragon, bien en place, repousse toutes les tentatives. Cependant, dans les arrêts de jeu, un long ballon en touche permet à Jess Horoi de s’infiltrer dans la surface. Taclé irrégulièrement, il obtient un penalty transformé par Jean Claude Chang Koei Chang, permettant aux Jaune et Vert de revenir au score avant la pause (1-1).



Dragon prend l’avantage



La seconde mi-temps démarre sur les chapeaux de roues. À la 52e minute, Tamatoa Tetauira, le capitaine de l’AS Dragon et meilleur buteur du championnat, récupère le ballon au milieu de terrain, déborde sur son aile gauche et glisse le projectile sous le gardien adverse pour redonner l’avantage aux Orange (2-1). Malgré une belle opportunité pour Tefana quelques minutes plus tard, avec un centre en retrait mal exploité, c’est Dragon qui fait preuve de réalisme. À la 82e minute, après une ouverture lumineuse, Shawn Roonui Tinirauarii de Dragon préfère servir son capitaine, qui marque son 24e but de la saison (3-1). Trois minutes plus tard, c’est Tamatoa Tetauira qui frappe à nouveau. Lancé sur l’aile gauche, il trompe une nouvelle fois Teave Teamotuaitau, le gardien de Tefana, portant le score à 4-1. “On avait à cœur de remporter ce match vu qu’on avait perdu le match aller. On a pressé haut afin de les surprendre chez eux et ça a marché. On est une équipe forte physiquement. Depuis l’année dernière on sait que l’on peut mettre beaucoup de combat dans le jeu et être réaliste devant le but. Pour moi l’objectif premier c’est de gagner avec l’équipe. Être meilleur buteur du championnat ça sera un plus mais l’important c’est l’équipe”, déclarait à la fin du match Tamatoa Tetauira, le meilleur buteur de la ligue.



Dans les arrêts de jeu, Dragon devait enfoncer le clou : une frappe lourde de 35 mètres de Yan-Gael Leroy qui a terminé sa course dans les filets de Tefana, scellant une victoire écrasante 5-1. L’AS Tefana a livré un match intense sur le plan physique, mais cet engagement a perturbé sa précision technique. “On a vu deux équipes qui ont produit énormément de jeu. On a manqué d’efficacité sur nos temps forts. Et au contraire dès que l’on a eu une opportunité on s’est fait châtier sur un contre. Sur le plan athlétique les deux équipes ont fourni beaucoup d’efforts ce qui a joué sur la performance technique. Mais les intentions de jeu sont là et on doit continuer dans cet état d’esprit”, analysait le coach de Tefana, Sebastien Labayen.



À l’inverse, l’AS Dragon a su combiner agressivité et efficacité pour s’imposer avec une performance magistrale de leur capitaine, véritable leader sur le terrain. Ce match permet à l’AS Dragon de repasser devant l’AS Tefana au classement du championnat de Tahiti. La course poursuite à la qualification continue et sera indécise jusqu’à la fin de la phase de poule. Car Vénus est allé gagner à Tamarii Punaruu 4-1 et conserve sa place de leader. Dans la même soirée Central s’est imposé 6 à 2 face à Manu Ura. Dans le match du samedi, l’AS Pueu a pris le dessus sur l’AS Taiarapu FC 4 à 3.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Janvier 2025 à 15:07 | Lu 267 fois