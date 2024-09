Kyle Taraufau, vainqueur des trois étapes s'adjuge la Hawaiki Nui Va'a solo

Tahiti, le 21 septembre 2024 - Kyle Taraufau a su imposer son règne sur cette édition 2024 de la Hawaiki Nui Va’a Solo. À l'issue de la troisième étape, samedi, la plus exigeante, il s'adjuge une troisième victoire consécutive en 2 heures 39 minutes et 2 secondes. Fatigué, mais porté par une détermination sans faille, il triomphe de cette ultime bataille. En attendant son prochain défi, la mythique Hawaiki Nui.



La dernière étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo s’est déroulée ce samedi avec, au menu des rameurs, 37 km à parcourir entre Hitia’a et la plage de Taaone à Pirae. La veille, sur la deuxième étape qui reliait Hitia’a à Mahina, Kyle Teraufau s’était imposé en 2 heures 4 minutes et 52 secondes après avoir déjà remporté la première étape entre Tautira et Hitia’a en 1 heure 49 minutes et 26 secondes. Et ce samedi, il a donc réitéré, ne laissant aucune chance à ses adversaires.



Avant le départ de cette troisième étape, Kyle Taraufau avait déjà creusé l’écart sur ses poursuivants avec plus d’une minute d’avance. Conscient de l’enjeu, il s’était préparé mentalement pour ce qui s’annonçait comme une véritable épreuve de force. “Le groupe de tête s’est suivi depuis le début de la compétition. Aujourd’hui va être une journée décisive, nous sommes tous prêts”, confiait-il avant de se lancer sur les flots.



Derrière lui, Hitiroa Masingue, Hotuiterai Poroi, Tapuarii Tamaititahio et Steeve Teihotaata se battaient pour une place sur le podium, espérant que Kyle Taraufau, à un moment d’inattention, commette une erreur, qui leur permettrait de grappiller des précieuses secondes. Chaque coup de rame, chaque souffle était décisif. “Dès le départ, un gros rythme a été imposé”, nous expliquait Hotuiterai Poroi, alors quatrième au général, avant d’affronter la dernière étape.



Steeve Teihotaata impose le rythme



Ce samedi matin, la mer est légèrement agitée, mais les courants et le vent favorable semblent favoriser la vitesse des rameurs. À l'avant, Steeve Teihotaata impose un train infernal, suivi de près par Tapuarii Tamaititahio, tandis que derrière, le reste des leaders luttent pour ne pas lâcher prise.



C’est alors que Kevin Ceran Jerusalemy, vainqueur de l'édition 2023, se mêle au peloton de tête. Loin d’être découragé par ses contre-performances des jours précédents, (il avait fini 9e et 6e), il prouve que les difficultés rencontrées lors des deux premières étapes ne sont plus qu’un mauvais souvenir. À la mi-course, cependant, la fatigue commence à peser sur les épaules de certains. Hotuiterai Poroi, épuisé, avouera après coup : “Physiquement, je ne pouvais plus suivre, j’étais à bout de forces.” Il terminera finalement 7e de l’étape et 5e au classement général. Sur le plan d’eau, Hitiroa Masingue, pourtant deuxième au général, se voit aussi distancé, incapable de tenir le rythme effréné. Il terminera 6emais cette contre-performance ne changera rien car il gardera sa 2e place méritée au classement général.



Seul Kyle Taraufau semble insensible à la fatigue, accroché aux trois premiers, sans lâcher son objectif de ses pensées. Même un problème de ravitaillement à la pointe Vénus, qui aurait pu lui coûter cher, n’aura pas suffi à freiner sa quête de victoire. “Je n’ai pas pu me ravitailler, ça a été difficile, mais je voulais tellement gagner cette course que je me suis battu jusqu’au bout”, déclarait-il, visiblement ému après avoir franchi la ligne d’arrivée en premier.



Sous les acclamations du public applaudissant ses efforts, il laisse derrière lui Steeve Teihotaata, Kevin Ceran Jerusalemy et Tapuarii Tamaititahio, qui complètent respectivement les deuxième, troisième et quatrième places.



Manutea Owen s’impose chez les vétérans hommes



Dans la catégorie des vétérans hommes 40, la compétition fut tout aussi intense avec un duel homme à homme entre Manutea Owen et Charles Taie qui, depuis le début de l’épreuve, se livrent une bataille sur les eaux sans merci. Avec ses deux victoires sur les deux premières étapes, Manutea Owen semblait favori sur cette dernière, mais comme il le disait si bien vendredi, “pour gagner, il faut une condition physique à toute épreuve et c’est ça qui va faire la différence”. Il avait entièrement raison car samedi, c’est ce qui lui a permis de remonter son retard accumulé depuis le début de l’étape face à son adverse de l’épreuve 2024, Charles Taie. Malgré sa victoire au finish, ce dernier n’a pu dépasser le leader des vétérans hommes 40 au classement général. Manutea Owen est le champion 2024 en 6 heures 48 minutes 20 secondes devant un dauphin qui n’a jamais démérité.



Au-delà des performances sportives, cette édition 2024 de la Hawaiki Nui Solo a été une belle vitrine du va'a polynésien. Elle a rassemblé des centaines de spectateurs passionnés, qui ont pu vibrer au rythme des coups de rame de ces athlètes hors norme. La mer polynésienne a une fois de plus offert un cadre majestueux à cette compétition, où sport, tradition et dépassement de soi se sont entremêlés pour faire de cette édition un grand succès.



Emmanuel Rodor



Réactions

Kyle Taraufau, vainqueur des trois étapes et premier au classement général

“Ce fut une course vraiment difficile”

“Ce fut une course vraiment difficile. Trois jours intenses avec des conditions parfois compliquées à gérer. Le plus fort dans ce genre de compétition, c’est la force que vous apportent les copains sur l’eau. Tout le monde se bat et ça nous permet de nous dépasser ! Māuruuru à eux.”



Tapuarii Tamaititahio, 4e de l’étape et 3e au classement général

“Une course magnifique mais très exigeante”

“Ça a été dur de tenir le peloton. Mais cette concurrence saine entre nous tous nous a poussés à nous surpasser. C’est une course magnifique mais très exigeante. Et je suis très fier de finir sur le podium.”



Hotuiterai Poroi, 7e de l’étape et 5e au général

“Je suis content de ma progression”

“Malgré une dernière journée où j’ai eu du mal à tenir le rythme, je finis sur un podium. L’année dernière, j’étais 7eau classement général, cette année je termine 5e. Je suis content de ma progression. Je vais continuer à travailler car c’est le plus important pour faire de bonnes courses et surtout prendre du plaisir !”







Résultats - Top 10

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Cummul

Clas Doss Cat Clubs Nom et Prénom Clas Temps Clas Temps Clas Temps Temps

Seniors hommes

1 Kyle Taraufau Team Air Tahiti Va’a 1 01:49:26,27 1 02:04:51,92 1 02:39:02,72 06:33:20,91

2 Hitiroa Masingue Team OPT 3 01:50:49,23 2 02:04:54,75 6 02:40:06,38 06:35:50,36

3 Tapuarii Tamaititahio Enviropol Va’a 5 01:50:55,32 3 02:05:45,12 4 02:39:13,96 06:35:54,40

4 Steeve Teihotaata Pirae Va’a 4 01:50:52,64 5 02:06:08,66 2 02:39:07,18 06:36:08,48

5 Hotuiterai Poroi Team Air Tahiti Va’a 2 01:49:55,36 4 02:06:07,59 7 02:40:31,40 06:36:34,35

6 Kevin Ceran Jerusalemy Team Huahine 9 01:51:40,83 6 02:06:12,81 3 02:39:08,73 06:37:02,37

7 Tuatea Teraiamano Team OPT 6 01:50:59,50 7 02:06:31,14 9 02:40:42,46 06:38:13,10

8 Viriura Tainanuarii Team OPT 8 01:51:25,12 9 02:06:47,55 10 02:41:12,76 06:39:25,43

9 Darren Harbulot Moua Tamaiti no Papara 11 01:52:19,09 8 02:06:34,29 8 02:40:37,32 06:39:30,70

10 Temoana Taputu Team OPT 18 01:53:53,81 11 02:07:20,39 5 02:39:59,47 06:41:13,67





Veterans Hommes 40



1 Manutea Owen Matairea Hoe 1 01:53:47,02 1 02:10:39,69 2 02:43:53,63 06:48:20,34

2 Charles Taie Pirae Va’a 2 01:54:03,81 3 02:11:29,35 1 02:43:21,17 06:48:54,33

3 Georges Cronsteadt Mataiea Va’a 3 01:55:34,45 2 02:10:52,86 3 02:47:59,27 06:54:26,58

4 Bruno Tauhiro Tuaiva Nui 4 01:56:32,35 4 02:11:51,89 4 02:48:06,90 06:56:31,14

5 Mihimana Ah Min Paddling Connection 8 01:59:45,98 5 02:11:57,31 5 02:48:35,75 07:00:19,04

6 Tyron Hart Moua Tamaiti no Papara 6 01:57:29,72 6 02:12:41,87 6 02:50:43,83 07:00:55,42

7 Teva Le Calvic Tamarii Aaro no Arue 5 01:56:39,54 7 02:13:04,03 7 02:52:03,03 07:01:46,60

8 Teremu Vernaudon Arenui Va’a 7 01:59:04,28 10 02:16:17,56 8 02:52:30,53 07:07:52,37

9 Herenui Teriitaohia Manauvea Va’a 10 02:00:23,85 11 02:16:53,46 9 02:52:45,23 07:10:02,54

10 Tehira Roopinia Hinaraurea 9 01:59:56,14 9 02:15:42,71 12 02:54:52,92 07:10:31,77



Veterans Hommes 50

1 Rauhiri Varuahi Paddling Connection 4 02:03:08,56 1 02:16:53,08 1 02:58:11,84 07:18:13,48

2 Joseph Hikutini Mata Are Va’a 1 02:02:39,25 3 02:20:50,69 2 02:59:57,80 07:23:27,74

3 Roland Teahui Toa Tai Va’a 5 02:03:11,69 2 02:19:51,06 5 03:03:07,91 07:26:10,66

4 Francis Morad Toa Tai Va’a 7 02:06:46,88 4 02:21:38,49 3 03:02:16,49 07:30:41,86

5 Samuel Tepa Mata Are Va’a 2 02:02:51,42 6 02:24:38,54 6 03:03:46,24 07:31:16,20

6 René Avaepii Team Teahupo’o 8 02:07:46,55 5 02:21:55,56 8 03:04:37,64 07:34:19,75

7 Teva Mooria Toa Tai Va’a 6 02:05:35,79 8 02:25:15,10 7 03:03:56,62 07:34:47,51

8 René Itchner G Froid Sport Nc 10 02:08:25,91 7 02:25:05,45 4 03:02:56,46 07:36:27,82

9 Elia Jones Mata Are Va’a 9 02:07:58,35 10 02:26:52,37 9 03:09:51,61 07:44:42,33

10 Jean-Pierre Pommier Mata Are Va’a 11 02:09:46,94 9 02:26:13,44 11 03:12:15,88 07:48:16,26