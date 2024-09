Kyle Taraufau tout prêt de l’exploit

Tahiti, le 20 septembre 2024 - Sur la deuxième étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo qui reliait Hitia’a à Mahina, ce vendredi, c’est encore Kyle Taraufau qui s’est imposé après avoir déjà remporté l’épreuve de ce jeudi. Plus qu’une course et le natif de Tautira aura un exploit de plus à son palmarès.



Premier de la Tāhō’ē, la Super Tāhō’ē et le Super Aito, Kyle Taraufau est à une marche de créer l’exploit et de remporter la Hawaiki Nui Va’a Solo. Après avoir terminé premier lors de la première étape ce jeudi, il a réitéré ce vendredi. Encore une course, encore un effort, ce samedi, et la saison du capitaine du team V6 d’Air Tahiti, qui s’envolera dans un mois aux Raromatai avec son équipe pour tenter de remporter la grande Hawaiki Nui, devrait se terminer en apothéose.



“Je vis une saison magnifique, mais il reste encore la course de demain (ce samedi, NDLR) et la Hawaiki Nui le mois prochain pour savourer vraiment”, surtout que malgré un finish digne du champion qu’il est, la bataille n’a pas été facile, ce vendredi. “Avec l’accumulation de la fatigue liée à la première étape, le départ ce matin a été difficile. Je savais que le groupe de tête allait imposer un gros rythme et qu’il fallait rester au contact pour ne pas se faire distancer”. Avec la même chaleur que jeudi et une mer d’huile, il aura fallu attendre la dernière ligne droite pour voir Kyle Taraufau se détacher. “On l’a vu accélérer et nous n’avons pas pu le suivre. Il était trop fort encore aujourd’hui”, nous explique Hotuiterai Poroi, son coéquipier sur le V6 Air Tahiti et qui finit cette étape à la 4e place, pourtant second jeudi. “J’ai perdu quelques secondes mais rien n’est joué.”



Un dernier gros morceau attend les rameurs, ce samedi, avec 36 km entre Hitia’a et la plage de Taaone à Pirae qui devrait nous dévoiler le gagnant de cette fabuleuse Hawaiki Nui Va’a Solo 2024.