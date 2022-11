Kristiana Kahakawila dresse un portrait de Hawaï "du point de vue des kanaka Maoli"

Tahiti, le 16 novembre 2022 - Publié cette année chez Au vent des îles, le recueil de nouvelles, 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie - traduction de This is Paradise -, de Kristiana Kahakawila, tente de dresser un portrait des îles Hawaii « du point de vue des kanaka maoli ». Elle a grandi en Californie et s’est aujourd’hui installée dans le pays d’origine de son père, à Hawaii, en tant que professeure d’université.



Le recueil de nouvelles est sans doute le meilleur moyen qu’avait Kristiana Kahakawila de décrire la multiplicité d’identités des habitants de Hawaii et leurs préoccupations. Hawaïenne par son père, l’autrice a grandi en Californie et enseigne aujourd’hui à la faculté d’Anglais de l’Université Mānoa de Hawaii et à l’Institute of American Indian Arts à Santa Fe. Problématiques foncières, combats de coqs… 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie est la traduction française de son premier ouvrage, This is Paradise, qui compte 6 nouvelles, aux couleurs variées, qui tranchent parfois, mais qui se métissent aussi, jusque dans le langage. Pour traduire le parler local de l’archipel, basé sur l’anglais, le hawaïen mais aussi un peu sur le cantonais, le japonais et le portugais, Mireille Vignol a travaillé avec Chantal Spitz à créer un pidgin plutôt Polynésien, inspiré du français tahitien. Les personnages, très différents, se questionnant sur leur identité et leur avenir, mais aussi celui de l’archipel.



Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour "This is Paradise" ?

"Les histoires de "This is Paradise" proviennent de plusieurs sources différentes. L'une d'elles a commencé par un article de journal que j'ai lu. Une autre provient d'une histoire de famille. Une autre encore de mon expérience personnelle. Bien que chacune d'entre elles ait pu avoir une situation réelle pour départ, ce sont des œuvres de fiction. L'une des façons dont je romance est de considérer un moment réel sous un angle ou un point de vue différent. Par exemple, c'est comme ça que l'histoire "This is Paradise" est écrite à la première personne du pluriel. En adoptant un point de vue communautaire, j'ai pu explorer plus profondément les expériences de ces femmes du Pacifique."



Quel était votre objectif en écrivant ce livre ?

"Je voulais raconter des histoires sur Hawaï du point de vue des kanaka maoli - autochtones hawaïens. J'en avais assez que ces îles soient déformées par ceux qui les ont brièvement visitées et qui ont ensuite écrit à leur sujet. Une deuxième raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre est que je ne suis pas née ou n'ai pas grandi à Hawaï, bien que je sois kanaka maoli. J'ai été élevée en Californie et mes parents et moi avons passé beaucoup de temps sur l'île de Maui, avec la famille de mon père. J'ai donc cette position unique d'être à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et je voulais explorer cela, découvrir ce que cela signifie de revenir dans les îles et de s'y installer en tant qu'adulte, ce que j'ai également fait dans la vie réelle."