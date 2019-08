Kévin CJ conserve son titre de champion du monde

Retour sur la première journée de compétition



Comme lors de la première édition de ces championnats à domicile en 2017, notre V6 junior fille n'a pas pu remporter l'or, laissant la Nouvelle Zélande s'emparer de la première place dès la première course, dimanche matin. Les dames, menées par les sœurs Maité et Tea Lorfèvre ont pu quant à elles remporter la première médaille d'or tahitienne en V6 vétéran 50.



Cela a été très "chaud", malgré le froid, pour Hitiroa Masingue, junior du team Opt, qui a dû batailler dans la course V1 junior (16 km) avec le Californien Ryland Hart, avant de s'imposer sur le fil en 1H27'02 contre 1H27'05 pour l'Américain. Le Hawaiien Triston Santos arrive en troisième position.



Victoire plus "facile" pour Hinatea Bernadino dans la catégorie V1 open dame qui boucle les 16 km en 1H38'46, devant l'Australienne Amanda Wheatley en 1H40'06 et la Néozélandaise Marianna Hodges en 1H40'46. Hinatea Bernadino, qui souffre depuis de longs mois d'une hernie discale, avait fait l'impasse sur les Jeux du Pacifique pour se préserver pour les championnats du monde de va'a marathon, avec succès.



Dans les deux dernières courses de la première journée, médaille de bronze pour nos vétérans 40 en V6 qui cèdent la première place aux Hawaiiens qui bouclent les 24 km en 1H54'10 devant les Néozélandais en 1H55'53. Rauhiri Varuahi, Daniel Leprado et leurs coéquipiers accusent un retard de 2'53 sur la pirogue hawaiienne.



Pas de problème en revanche pour Rodolphe Bernadino et ses coéquipiers de la catégorie V6 vétéran 60 qui remportent l'or devant la Californie et la Nouvelle Zélande. SB