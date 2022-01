Keoni Terorotua signe la première victoire tahitienne aux Mondiaux de MMA amateur

Tahiti, le 24 janvier 2022 – Trois Tahitiens ont fait leur entrée en lice, dans la nuit de dimanche à lundi, aux championnats du monde amateur de MMA, organisés aux Emirats Arabes Unis. Dans la catégorie des poids coqs, Keoni Terorotua a remporté avec panache la première victoire tahitienne dans la compétition grâce à un étranglement. Moins de réussite en revanche pour Erai Watanabe (poids plume) et Michael Lisan (poids welter) battus par décision unanime.



Coup d'envoi, dans la nuit de dimanche à lundi, aux Emirats Arabes Unis, des championnats du monde amateur de Mixed martial art (MMA). Et pour la première fois six combattants polynésiens ont été sélectionnés pour l'événement et trois d'entre eux ont fait leur entrée en lice au cours de la première journée de compétition.



En poids plume, Erai Watanabe, a ouvert le bal en devenant le premier Tahitien à combattre dans un Mondial. Le natif de Faa'a, qui a disputé son premier combat dans un octogone en juin dernier à Tahiti, était opposé au Norvégien Afrim Thaqi, beaucoup plus expérimenté avec déjà six combats à son actif en MMA. Watanabe n'a pas démérité et est allé au bout des trois rounds pour finalement s'incliner sur décision unanime des juges.



C'était au tour ensuite de Michael Lisan, chez les poids welters, de faire son entrée dans l'octogone. Le combattant de Huahine avait face à lui l'Ukrainien Roman Pylypchuk (3 combats en MMA). Mais comme Erai Watanabe, Lisan s'est incliné à l'issue des trois reprises sur décision unanime des juges.

Quatre tahitiens dans l'octogone ce lundi soir Finalement pour assister à la première victoire tahitienne dans cette compétition, il fallait suivre le combat de Keoni Terorotua face à l'Indien Ganesh Raj Srinivasan, dans la catégorie des poids coq. Le fondateur et coach du club Te Aro MMA a parfaitement mené son combat pour le conclure avant la limite sur un étranglement arrière dans la troisième reprise. Terorotua, qui est l'une des meilleures chances de médaille tahitienne, sera de retour dans l'octogone dans la nuit de lundi à mardi, où il a rendez-vous en huitièmes de finale avec l'Italien Fidel Gramiccia.



En plus de Terorotua, trois autres Tahitiens seront également à suivre pour cette deuxième journée de compétition. Dans la catégorie des poids légers, Tamahau McComb et Julian Schlouch, exemptés de premier tour, feront leur entrée en lice directement en huitièmes de finale. Ils seront opposés respectivement à l'Italien Luca Borando et au Néo-Zélandais Oliver Schmid. Et chez les poids moyens, Aremiti Tinirau, l'autre grande chance de médaille pour le clan polynésien, devra se défaire de l'Irlandais Daniel O'Sullivan.







Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 24 Janvier 2022 à 10:37 | Lu 419 fois