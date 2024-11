Keanavai Ie, nouvelle Miss Arue

Tahiti, le 3 novembre 2024 - La commune de Arue a élu sa nouvelle miss samedi dernier. Il s’agit de Keanavai Ie.





C’est dans la salle des sports communale que le jury choisi par le comité Miss Arue, en collaboration avec la mairie qui prêtait la salle pour l’occasion, a choisi Keanavai Ie pour nouvelle représentante, samedi soir.



Mahinetea Tavanae est élue première dauphine et Clara Taero deuxième dauphine alors que Kalani Huaatua remporte l’écharpe de Miss Heiva.



Le prix d’excellence revient à Tahia Puhetini, le coup de cœur du jury va à Mereana Teiti et le prix du meilleur costume à Kalani Huaatua.



Le jury était composé, entre autres, de Mokorea Vincent, assistante communication à la Polynésienne des Eaux, Herenui de l’entreprise Naiki, ainsi que Nanihi Croteau, fondatrice et co-gérante des entreprises Rave’a et NC Design.