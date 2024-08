Kauli Vaast fêté par la communauté polynésienne à Paris

Tahiti le 11 août 2024. Depuis qu’il est revenu à Paris, notre champion en or est sollicité sur les diverses fan zones et ce samedi, Kauli Vaast a eu la surprise d’être invité à rencontrer ses compatriotes parisiens au cours d’une réception organisée dans un hôtel de Gentilly qu’il connaît bien, puisque client depuis ses quinze ans.



C’est les yeux bandés que Kauli a fait son entrée dans la salle avant de sursauter en découvrant la cinquantaine de polynésiens et amis de la Polynésie qui l’ont ovationné. Couronné par la Déléguée de la Polynésie française, Sarah Teriitaumihau, notre champion a d’abord été félicité par François Leclerc, directeur général de la chaîne Jo&Joe, avant de prendre un petit bain de foule où il a retrouvé Natou, sa mère, et l’autre athlète olympique. Teuraiterai Tupaia.





Tradition musicale oblige, Terii Taputu et son groupe de danse n’ont pas manqué de corser l’ambiance, tandis que Kauli, arborant sa médaille d’or, prêtait son sourire de champion aux photographes tout en signant autographes et recevant hommages et félicitations des diverses associations présentes (A Tauturu ia na, Te ramepa ora, AAPF, ainsi que les étudiants et le personnel de la Délégation, de Tahiti Tourisme ou encore d’Air Tahiti Nui).



Ce que tous ont surtout apprécié c’est la simplicité et la gentillesse de Kauli qui, même en or, a montré sa gratitude envers ce public qui, loin de Teahupo’o, a vibré pour sa victoire et qui l’acclamait enfin.





Un geste très apprécié aussi: la signature apposée sur un pareu qui sera une pièce de plus à l’exposition itinérante « La belle histoire de Tahiti et ses îles ». Et puis, Kauli photographié avec sa planche : une aubaine !! Quelques heures de bonheur tout doré et partagé avec ses compatriotes de Paris, ce fut le vrai cadeau de notre champion olympique.