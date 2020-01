Kauli Vaast entre et sort au round 3 à Pipeline

Tahiti le 30 janvier 2020 - Kauli Vaast a fait son entrée en lice jeudi au round 3 du Volcom Pipe Pro à Hawaii. Avec une note de 4.93 le Tahitien a fini troisième de série et est donc déjà éliminé.



Après une finale lundi au Sunset Open à Hawaii, Kauli Vaast était de nouveau à l'eau jeudi sur le spot de Pipeline pour le Volcom Pipe Pro, un QS 5 000. Exempté des deux premiers tours, le surfeur de Vairao a fait son entrée au round 3 de la compétition, où il était opposé au Japonais Kaito Ohashi, au Portugais Jacome Correia et au Hawaïen Shayden Pacarro. Objectif pour le Tahitien : obtenir l'une des deux meilleures notes de la série pour passer au tour suivant.



Il a fallu attendre les dix dernières du heat pour voir les choses s'accélérer. Kaito Ohashi a été le premier à passer à l'action. Le Japonais a d'abord obtenu un 3.90 des juges avant de s'engager sur une gauche qui allait lui offrir un beau tube et une note de 7 points, soit la meilleure de la série. Avec un total de 10.90 le Japonais s'est alors installé en tête.



Dans son sillage on retrouve le local de l'étape, Shayden Pacarro. Sur une droite, le goofy hawaïen score un 4.27 avant d’ajouter 3.90 points pour une petite note globale de 8.17. Rien d'insurmontable a priori pour le double champion d'Europe junior, Kauli Vaast, qui s'engage alors sur une gauche de taille moyenne. La vague tube, mais pas assez longtemps pour pouvoir espérer une bonne note des juges qui lui attribuent un 4.03.