Kauli Vaast a surfé sur la Seine avec sa médaille d'or

Paris le 9 août 2024. Le surfeur français Kauli Vaast, sacré champion olympique sur la vague de Teahupo'o à Tahiti, a fêté son sacre en surfant sur la Seine, médaille d'or autour du cou vendredi matin.



"Le fait de surfer dans la Seine c'est top, c'est +méga+, mais le fait de le faire derrière la tour Eiffel, c'est encore plus spécial", a déclaré le Tahitien de 22 ans.

Positionné derrière un bateau permettant de créer une petite vague dans son sillage, Vaast s'est offert un moment unique, brandissant sa médaille d'or devant les photographes.

Les organisateurs ont profité de l'épreuve du 10 km en eau libre pour, en marge de la course, créer les conditions d'une vague sur la Seine.

"Je suis content d'avoir pu faire ça au moins une fois dans ma vie", s'est-il réjoui, quatre jours après sa conquête de l'or à l'autre bout de la planète.

"Ca fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui sont là et qui m'encouragent parce que c'est quelque chose de marrant quand même de passer dans la Seine, d'avoir quelques vagues derrière le bateau", a-t-il souri.