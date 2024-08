Kauli Vaast : “Le mana était avec moi”

“Je sais que j’ai gagné, mais je ne réalise pas encore très bien. J’ai beaucoup rêvé de cette finale et de cette victoire. J’y ai cru et j’ai réussi : je suis super content d’être champion olympique ! (…) C’étaient les 15 minutes les plus longues de ma vie. Il n’y avait plus de vagues. Que demander de mieux quand tu commences avec un 9 et un 8 ! Le mana était avec moi depuis le début. Tous les jours, je le ressentais. (…) Je reviens de loin. La qualification pour les Jeux, ça a été une horreur. J’ai galéré dans les QS, mais tout ce travail, ça finit par payer un jour. Je suis champion olympique, c’est incroyable ! À la maison, donc c’est la cerise sur le gâteau. (…) Cette victoire, c’est pour la France, pour toute la Polynésie et pour toutes les personnes qui ont cru en moi ! C’est une victoire qui me rassure et qui me dit que je suis un des meilleurs à Teahupo’o, que j’ai ma place parmi les meilleurs mondiaux. Mon but principal, c’est de me qualifier dans le CT, et c’est ce que je vais continuer à faire. C’est un boost énorme de confiance en soi. Je ne sais pas encore si je vais aller à Paris, car j’ai cet autre rêve à poursuivre avec la compétition à Huntington qui commence demain ou après-demain, donc je vais devoir prendre une décision. Pour l’instant, j’ai juste envie de rentrer et de faire un câlin à mes parents. (…) Je n’ai pas l’habitude de “claimer”, mais sur cette compétition, j’ai tellement pris de la joie avec l’envie de profiter de ce moment unique, que je l’ai fait à 2.000%.”





Johanne Defay (France), médaillée de bronze : “Enjouée et pleine de gratitude”

"C'est difficile de trouver les mots… J'ai versé ma petite larme dans l'eau avec Brisa ! Je suis excitée, enjouée et pleine de gratitude. J'ai l'impression d'être passée par un parcours du combattant, à l'image de ma carrière. Je n'ai jamais été aussi stressée de ma vie que lors de cette compétition, bien que ce n'était pas mon objectif principal cette année, puisqu'il y a le tour en parallèle. L'inondation de messages et de pensées, ça met tout en perspective. C'est l'opportunité d'une vie, et c'est chouette quand ça marche !"

Caroline Marks (USA), championne olympique :

“Le plus beau jour de ma vie”

"C'est incroyable ! C'est dur de trouver les mots pour exprimer ce que je ressens. Je suis très heureuse et c'est le plus beau jour de ma vie. À la fin, je crois qu'aucune de nous deux ne savait exactement combien l'autre devait scorer pour gagner, donc quand j'ai compris que j'étais devant, j'ai été submergée par mes émotions. C'est un moment unique et spécial dans une vie."

Tatiana Weston-Webb (Brésil), vice-championne olympique :

“Un honneur, sur cette vague que j’adore”

"Cette médaille représente beaucoup pour moi. J'ai travaillé très dur pour ça et c'était mon rêve depuis longtemps. Réaliser ce rêve sur cette vague que j'adore, c'est un honneur en tant que représentante du Brésil, en particulier pour le surf féminin. Je n'étais pas loin de l'or, mais c'est ainsi, et je suis comblée par cette médaille d'argent."

Jack Robinson (Australie), vice-champion olympique :

“Kauli est un excellent surfeur”

"L'or, ce sera pour la prochaine fois ! Je suis très heureux. C'était une longue route jusqu'à la finale. Je suis reconnaissant d'être arrivé sur le podium, et je vais continuer, car j'ai un titre mondial à décrocher d'ici la fin de l'année. Cette médaille olympique, c'est un moment très spécial au milieu de cette aventure (…) Kauli est un excellent surfeur. Je savais que ça allait être un très bon adversaire à Teahupo'o, où nous savons très bien surfer tous les deux, mais aujourd'hui, c'était son moment."

Gabriel Medina (Brésil), médaillé de bronze :

“J’ai supplié l’océan de m’envoyer des vagues”

"J'ai tout donné pour décrocher cette médaille. Face à Alonso, j'ai supplié l'océan de m'envoyer des vagues pour que je puisse surfer jusqu'à la victoire. J'aurais voulu être en finale, mais Teahupo'o en a décidé autrement. J'ai eu tant de belles vagues et de bons résultats par le passé, que je l'accepte. (…) J'ai reçu énormément de messages par rapport à cette photo iconique : je suis vraiment content de ma performance et des belles vagues que j'ai surfées ce jour-là."

“J’ai tout donné pour décrocher cette médaille. Face à Alonso, j’ai supplié l’océan de m’envoyer des vagues pour que je puisse surfer jusqu’à la victoire. J’aurais voulu être en finale, mais Teahupo’o en a décidé autrement. J’ai eu tant de belles vagues et de bons résultats par le passé, que je l’accepte. (…) J’ai reçu énormément de messages par rapport à cette photo iconique : je suis vraiment content de ma performance et des belles vagues que j’ai surfées ce jour-là.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 5 Août 2024 à 20:56 | Lu 146 fois