Karl Chung-Tan paré pour Mister France

Tahiti, le 8 janvier 2025 – Le compte-à-rebours est lancé pour Karl Chung-Tan. Mister Tahiti 2024 s’envolera mardi prochain pour finaliser sa préparation et participer à l’élection Mister France 2025, samedi 25 janvier, en région parisienne. “Reconnaissant, impatient et déterminé”, le candidat n°30 compte sur le soutien du public polynésien.





Après Temanava Domingo, en décembre dernier, c’est au tour de Karl Chung-Tan de représenter le Fenua. Sacré début octobre à Papeete, Mister Tahiti 2024 s’envolera le mardi 14 janvier pour participer à l’élection Mister France 2025, qui se tiendra le samedi 25 janvier en région parisienne.



Une semaine de préparation est au programme avant la finale nationale, avec des entraînements sportifs, des répétitions et le fameux test de culture générale. Le dynamisme sur les réseaux sociaux, les votes du public ou encore un passage devant une commission de présélection permettra de déterminer le Top 15, atteint l’an dernier par Mister Tahiti 2023, Heiva Ah-Min.



​“Fierté et humilité”

Trente candidats sont en lice pour succéder à Charles Stamper, Mister France 2024 originaire de la région Rhône-Alpes, et ses dauphins. Les territoires ultra-marins sont largement représentés : aux côtés de notre ambassadeur polynésien, on retrouve la Nouvelle-Calédonie, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Guyane. La compétition sera rude pour tenter de rapporter une seconde écharpe au Fenua, après la victoire de David Meitai en 2008.



Tandis que les messages d’encouragement affluent sur les réseaux sociaux, Karl Chung-Tan se dit “reconnaissant, impatient et déterminé”. “2025 commence avec un défi incroyable. (...) C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que je porterai haut nos couleurs et nos valeurs. (...) Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour vous représenter dignement”, assure le jeune homme de 29 ans, originaire de Moorea.



Le candidat n°30 devra rivaliser d’élégance lors des défilés et faire preuve d’aisance lors de ses prises de parole, qui devraient être l’occasion d’aborder une cause qui lui tient à cœur : la lutte contre le cancer, en hommage à son père emporté par la maladie.



​Comment voter et suivre l’élection ?



Les votes sont ouverts jusqu'au 23 janvier. Depuis la Polynésie, les votes (payants) s'effectuent en ligne sur le site du comité organisateur. Depuis la France métropolitaine, pour soutenir Mister Tahiti, il faut envoyer MF30 au 71415 (0,75 € + prix d'un SMS). Comme les années précédentes, l'élection ne devrait pas être retransmise à la télévision. Il faudra certainement passer par les réseaux sociaux. Plus d'infos sur la page Facebook Mister Tahiti - Officiel et sur le compte Instagram @karlchungtanoff



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 8 Janvier 2025 à 15:23 | Lu 287 fois