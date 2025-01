Kamel le Magicien : “La scène, ça n’a pas de prix”

Tahiti, le 14 janvier 2025 - Il viendra à Tahiti en février pour présenter son troisième spectacle intitulé Crois en tes rêves et dans lequel il raconte son histoire. En attendant, Kamel le Magicien se réjouit de venir découvrir la Polynésie et rencontrer le public dont il n’a entendu “que du bien”.



“Dans le spectacle Crois en tes rêves, il y a de la magie, des illusions et du mentalisme”, annonce Kamel le Magicien. Il y a également beaucoup d’humour et un message, essentiel, celui de croire en soi et en ses passions pour qu’un jour, les rêves se réalisent.



Le spectacle, produit par SA production Tahiti est familial et interactif. “Je fais monter des gens sur scène et je descends dans le public”, indique Kamel qui aime le close-up, c’est-à-dire la magie de proximité.



“Je me raconte”



Avec Crois en tes rêves, “je me raconte”, confie-t-il. Le spectacle commence par une courte vidéo de deux minutes, revenant sur l’enfance du magicien. Il se rappelle ce jour où, devant la télévision, il est tombé amoureux de la magie. Il a oublié le nom du magicien et celui de l’émission de télévision. Il lui reste le tour, un homme tient dans sa main gauche une balle qui disparaît pour réapparaître dans sa main droite. “J’avais à peine 11 ans et je me suis dit à ce moment précis, voilà, c’est ça que je veux faire.”



Au centre de documentation de son collège, il tombe sur un livre intitulé 99 tours de magie expliqués qu’il “dévore en quelques heures”. Il voulait tout comprendre. Des années durant, il travaille pour se perfectionner tout en visant une carrière de professeur de mathématiques. Il s’entraîne auprès de ses camarades de classe, de sa famille, des amis du quartier. Inspiré par le magicien américain David Blaine, il se met à faire de la street magie, ou magie de rue. Il a alors 17 ans. Il réalise des tours dans la rue avec des accessoires de la vie de tous les jours auprès de gens qu’il ne connaît pas. “J’aime être dans la relation aux autres.” La notoriété est venue ensuite au fil des ans, “presque naturellement”.



Le Grand journal, un tremplin



Il a réalisé une vidéo pilote qu’il a envoyée à une chaîne de télévision. France 4 lui a donné sa chance en lui permettant de participer aux Agités du Bocal. Puis, pendant trois saisons, il trouve sa place dans Le Grand Journal de Canal+ aux côtés de Michel Denisot. Une première magistrale aux côtés de Meryl Streep marquera définitivement le tournant de sa carrière.



C’est le début de la reconnaissance de Kamel le Magicien par le grand public. Il épate alors des invités de renom comme Jackie Chan, Justin Timberlake, Hugh Laurie, Jude Law, Jennifer Lopez, Dustin Hoffman, Rachel McAdams ou encore Daniel Radcliffe. “C’est cette émission qui m’a propulsé”, constate celui qui a définitivement mis de côté l’enseignement.



En 2010, Canal+ lui a offert sa propre émission, un rendez-vous dédié à la street magie qu’il animera jusqu’en 2013. Il a également tourné un documentaire de magie à Las Vegas en 2013 et au Japon en 2014, il a participé à Danse avec les stars et anime désormais une chronique hebdomadaire en direct sur Télématin.



En parallèle, il a monté des spectacles. Crois en tes rêves est le troisième après Kamel en live ! et Kamel le Magicien. Il apprécie particulièrement la scène, “on a le temps de se poser”. Le sentiment de recevoir un public, venu spécialement, est pour lui incomparable. “La scène, ça n’a pas de prix, cela devient presque une drogue.”



Il vient de jouer son dernier spectacle à Paris pendant trois mois. “Je me suis arrêté il y a une semaine et cela me manque déjà !” Il se réjouit de venir en Polynésie. Il n’a encore jamais eu “la chance” de venir. Il s’imagine un territoire “comme sur les cartes postales”. Quant au public, il se réfère aux commentaires d’amis artistes qui ont déjà foulé les scènes locales. “Je n’en ai entendu que du bien !”



Kamel le Magicien rentrera ensuite en France finaliser son quatrième spectacle qu’il présentera à l’occasion d’une nouvelle tournée.

Une expérience ludique et mémorable



Pendant 1 h 30, Kamel le Magicien réserve à son public une véritable expérience ludique, participative et mémorable. Il défie les lois de la physique, réserve des tours de mentalisme tout en rendant hommage à sa grand-mère qui l'a toujours poussé à croire en ses rêves. Son show est rythmé de moments forts et d'émotions intenses avec la promesse de réaliser son propre rêve d'enfant : enfin voler comme Superman ! “Vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire !”



Crois en tes rêves, au-delà d’offrir un instant d’évasion, véhicule un message. “Plus vos rêves sont grands et plus votre vie sera grande”, affirme le magicien qui encourage le public à tout faire pour concrétiser ses rêves.



Pratique



Le 21 février à 19 h 30 et le 22 février à 15 h 30 et 19 h 30 au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Le 21 février à 19 h 30 et le 22 février à 15 h 30 et 19 h 30 au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Tickets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et Tiare FM à Fare Ute et www.ticket-pacific.pf.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 14 Janvier 2025 à 11:17 | Lu 368 fois