Ka’ui Tom Sing Vien, premier Tahitien au Cirque de Samoa

Tahiti, le 18 décembre 2024 - Le Cirque de Samoa revient à Tahiti avec un show totalement inédit. Surtout, il accueille un Tahitien dans ses rangs pour la toute première fois. Ka’ui Tom Sing Vien, 24 ans, champion polynésien de motocross 2024 en catégorie Mx1 – senior, sera l’un des cavaliers du Globe de la mort.



À quelques jours de son entrée en piste, Ka’ui Tom Sing Vien est partagé. “Je suis fier de représenter la Polynésie”, explique-t-il. Il est le premier Tahitien à intégrer la troupe de Bruno Loyale et de compter parmi les athlètes du Grand Cirque de Samoa. “Mais j’ai aussi beaucoup d’appréhension quand je pense à la première”, reconnaît-il.



Quelques heures d’entraînement seulement



Il a commencé l’entraînement la semaine dernière. Ce mercredi, il est entré dans le Globe de la mort pour la 7e fois, il cumule 7 heures de répétitions. Champion de motocross polynésien en catégorie Mx1 - senior, il relève un challenge.



En guise de protection, il porte un casque et des gants, des genouillères et coudières ainsi qu’une paire de chaussures adaptées à son sport. “Le plus dur ? C’est d’avoir la tête qui tourne à force de faire des ronds dans le globe à pleine vitesse”, affirme-t-il. C’est pourquoi les entraînements ne s’éternisent pas. Il entre, tourne une petite minute, puis fait une pause avant de reprendre.



Il lui a fallu, dans un premier temps, prendre en main l’engin. Il a l’habitude de piloter une 250 XXF, il est passé sur une CRF 125 pour le show. Ensuite, il s’est mis à effectuer des boucles seul dans le Globe de la mort, puis à deux, trois et quatre motos. “Je n’ai pas encore essayé à cinq, mais c’est bien l’objectif pour le spectacle.”



Dans le globe, il apprend les techniques pour maintenir une grande vitesse et freiner promptement. Un seul des cavaliers effectuera un tour complet qui passera par le sommet. Ka’ui Tom Sing Vien, lui, restera sur la partie basse. “On doit adapter notre vitesse et être synchronisé. On n’a pas le droit à l’erreur.”



Une passion depuis plus de 15 ans



Ka’ui Tom Sing Vien, 24 ans, est originaire de Mahaena. Il a découvert le motocross à l’âge de 8 ans. “Je voyais mes cousins en faire, j’ai essayé.” Il a directement démarré sur le circuit de Vaitarua-Paihoro à Taravao où il continue à s’entraîner. “On peut commencer ce sport vraiment très jeune, vers 3 ou 4 ans.” Il a tout de suite apprécié ce sport mécanique. “Ce que j’aime, c’est l’adrénaline et les sensations fortes.” Il a longtemps fait partie d’un club de Hitia’a o te Ra, il a rejoint Tahiti Adrénaline Racing cette année.



Le 23 novembre, lors de la dernière compétition, se trouvait dans le public un personnage particulier : Bruno Loyale du Grand Cirque de Samoa. “Il est venu me voir, m’a demandé si ça m’intéressait de faire le numéro du Globe de la mort et m’a donné sa carte. J’ai accepté par politesse mais je n’avais aucune intention d’aller plus loin.”



Bruno Loyale, ne voyant pas venir Ka’ui Tom Sing Vien, a fini par le recontacter. “Cette fois, je me suis dit, j’y vais, je n’ai rien à perdre, je vais essayer.” Et c’est ainsi qu’il a été embarqué dans l’aventure.



Le numéro du Globe de la mort dure entre 15 et 20 minutes. La première aura lieu, normalement, le 23 décembre, “si d’ici là on a réussi à entrer tous les cinq ensemble”. Ensuite, les représentations seront quotidiennes à l’exception du lundi. Ka’ui Tom Sing Vien reprendra les entraînements et la compétition à Taravao en février à l’issue des shows. Il espère, un jour, pouvoir participer à des événements internationaux, aux États-Unis notamment. “C’est là-bas que sont tous les grands. Mais je ne suis pas encore assez bon. Je n’ai pas encore le niveau.”



Pratique

Avant-premières à Moorea, salle omnisports de Afareaitu les 19, 20 et 21 décembre à 19 heures.

Du 23 décembre au 9 février à Tahiti, Outumaoro. De mardi à vendredi à 19 heures et le vendredi et le samedi à 15 h 30 et 19 h 30.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 18 Décembre 2024 à 18:38 | Lu 807 fois