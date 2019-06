Judo – Open International de Tahiti : Belle démonstration des Japonais

Parole à Nicolas Tivant, organisateur :



Qu’est ce qui t’a motivé à organiser cet événement ?



« Tout simplement le manque de compétitions internationales à Tahiti. Le but était d’avoir des partenaires de compétition différents pour nos athlètes polynésiens. L’envie de faire progresser le judo à Tahiti, tout simplement. »



Le bilan de cet événement ?



« C’était super bien de pouvoir avoir une équipe japonaise qui est très forte, comme on a pu le voir aujourd’hui, des métropolitains plutôt forts aussi. En 66 kg, Christian Denneville a été invaincu alors qu’il a 52 ans. On voit émerger des petits guerriers comme Areiti Celsan qui fait deuxième en -66 kg en sénior, il est normalement en 60 kg et va représenter Tahiti lors des Jeux de Samoa. Il vient de Taravao, je trouve ça fantastique. Je suis très content car ceux de mon club et quelques-uns d’autres clubs ont bien joué le jeu. Maintenant, il y a beaucoup d’absents, c’est ce qui est regrettable. »



C’est une bonne préparation pour les Jeux du Pacifique ?



« Cet événement était un gros défi avant les Jeux. Sur les Jeux, il ne faut pas que les Tahitiens se voilent la face, cela va être très fort, la Nouvelle Zélande sera là. La Calédonie se prépare très fort, Fidji a une équipe très forte qui s’entraine six mois dans l’année au Japon…Il ne faut pas rêver, on arrivera pas les mains dans les poches pour gagner. Avec cet événement, on a amené le plus haut niveau à Tahiti, puisque le Japon est au-dessus du lot. Je tiens à remercier nos partenaires Air Tahiti Nui, Morgan Vernex, Vik’ura, Pascal Luciani… » Propos recueillis par SB