Journée de grève à la PJJ ce mercredi

Tahiti le 13 août 2024 - Une journée de grève nationale aura lieu ce mercredi dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. En Polynésie, cinq postes d’éducateur pourraient être supprimés d’ici la fin de l’année.



Un appel à la grève nationale prendra effet ce mercredi au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) suite à l'annonce de suppression ou non-reconduction de plus de 400 postes de contractuels sur tout le territoire national.



Selon les représentants en Polynésie française, les outre-mer ne seront pas épargnés. La Polynésie pourrait perdre jusque cinq postes d'éducateur d'ici la fin de l'année.



Les contractuels concernés au Fenua sont affectés à la Mission d'insertion scolaire et professionnelle (MISP). Le rôle de ces éducateurs est d’accompagner les mineurs sous main de justice qui sont en décrochage scolaire ou en recherche professionnelle. Ce sont principalement des jeunes exclus du droit commun et pour lesquels il faut mettre en œuvre un accompagnement individualisé.



Ce travail se construit au travers de la relation éducative, une valorisation du jeune, de son estime de soi, l'acquisition de compétences psycho-sociales, des savoirs, savoir-être et savoir-faire.



“Si ces suppressions se confirment, d'autres unités du service de la protection judiciaire de la jeunesse vont être impactés”, expliquent les délégués locaux du SNPES-PJJ/FSU de Polynésie, “et par conséquent, les mineurs et leurs familles”.



“Nous craignons que la non-reconduction de nos collègues entraîne la fermeture de certaines unités et/ou impacte le fonctionnement des autres”, poursuivent les fonctionnaires d’État concernés. “Il apparaît certain que la prise en charge éducative sera impactée par ce plan d'austérité que nous considérons comme un plan de casse sociale.”



Cette annonce intervient alors qu’un foyer éducatif (le premier foyer d'hébergement de la PJJ) ouvrira ses portes le 1er septembre prochain. Les salariés s’inquiètent des conditions dans lesquelles ce foyer ouvrira avec un manque criant de personnel.