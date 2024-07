Jeux des Australes : Tubuai et Rurutu refusent de mettre la main à la poche

Tahiti, le 23 juillet 2024 – Frédéric Riveta et Fernand Tahiata, les tāvana de Rurutu et Tubuai, ont annoncé refuser de verser la contribution de leur île pour compléter le budget de l’organisation des prochains Jeux des Australes, a indiqué mardi la ministre des Sports, Nahema Temarii. Le rendez-vous sportif se déroule du 4 au 10 août prochain à Raivavae.



C’est un grand moment d’émulation sportive qui est sur le point de se tenir à Raivavae. Du 4 au 10 août prochain, la petite île s’apprête à devenir le cœur sportif battant de son archipel pour la sixième édition des Jeux des Australes. 433 athlètes et 65 membres d’encadrement y sont attendus. Cette année, huit disciplines ont été retenues par le comité d’organisation : la boxe, le futsal, le foot à 7, la pétanque, le tennis de table, le va’a, le volley-ball et les tū’aro mā’ohi. Un rendez-vous sportif qui fait sont grand retour après sept ans d’interruption et la crise Covid. Et le ministère des Sports entend bien l’inscrire dans un calendrier pluriannuel, au même titre que les Jeux des Marquises, des Tuamotu et surtout de Polynésie, pour dynamiser le sport local et identifier les talents, dans la période quadriennale qui sépare chaque édition des Jeux du Pacifique. Et dans l’immédiat, en vue de ceux de 2027, à Tahiti.



Mais l’organisation de l’événement, en cours depuis déjà quelques mois, s’est trouvée quelque peu ternie par une annonce faite tout récemment par les tāvana de Rurutu et de Tubuai. Il y a 15 jours, a annoncé la ministre des Sports Nahema Temarii mardi lors d’une conférence de presse donnée pour présenter l’événement : Frédéric Riveta et Fernand Tahiata lui ont dit par courrier ne pas vouloir verser leur quote-part d’un million de francs au financement de la manifestation.

​Un budget de 66 millions à compléter “Je fais le vœu que les tāvana reconsidèrent leur position par souci de justice et d’équité”, explique aujourd’hui la ministre des Sport. “Le budget est de 66 millions. La subvention accordée par le Pays au comité organisateur est de 60 millions. Cela veut dire qu’il y a une enveloppe de 6 millions qui doit être financée autrement. Et si on retire ces participations financières, eh bien on doit se passer de deux millions de francs. Une telle somme est très compliquée à lever dans les îles éloignées. Je trouve dommage cette décision, parce que si on ne trouvait pas de solution, ce serait la première fois que Rurutu ne participe pas financièrement et ce serait la deuxième fois pour Tubuai. Alors je fais cette demande avec beaucoup de respect et d’humilité. Peut-être les maires de Tubuai et Rurutu ont-ils d’autres préoccupations ; mais cela fait six à huit mois que nous sommes sur cette organisation. Je trouve qu’en matière d’équité et de respect, ce n’est pas juste vis-à-vis des trois autres îles qui ont fait l’effort, notamment Rapa.”



Si la situation devait en rester là, sans la participation au financement de Tubuai et Rurutu, cela ne se ferait pas aux dépens des athlètes, a confirmé mardi Nahema Temarii : “Avec le conseil des Jeux des archipels, on a pris le parti d’aller de l’avant : ce choix des communes ne doit pas paralyser les athlètes.”



Mais cette décision de Rurutu et Tubuai reste susceptible de mettre “en difficulté le budget global de l’événement”, craint la ministre des Sports, même si les Jeux auront lieu, coûte que coûte, du 4 au 10 août : “Des solutions ont été trouvées par le comité organisateur des Jeux de Raivavae. Mais elles reposent sur l’engagement des bénévoles et des athlètes. Ce sont toujours les mêmes : ils triment déjà énormément et doivent encore apporter des solutions. Je trouve ça dommage.”



La dernière édition des Jeux des Australes s’était déroulée en 2017 à Rimatara.

