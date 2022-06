Jérémy Ferrari à Tahiti pour une Anesthésie générale

TAHITI, le 12 juin 2022 - L’humoriste (Jérémy Ferrari), après avoir traité les thèmes de la religion et de la guerre, s’attaque à la santé avec son spectacle Anesthésie générale. Obésité, alcoolisme, racisme… sont autant de sujets qu’il traitera avec un humour noir désormais bien connu.



Il a décidé de tout balancer : sa tentative de suicide, son combat contre l’alcoolisme, ses troubles obsessionnels compulsifs, son haut potentiel. Dans son spectacle Anesthésie générale, Jérémy Ferrari, adepte de la provocation et de l’humour noir, raconte tout. En préambule, sur scène, l’humoriste explique : "Vous l’avez compris, ce spectacle n’est pas un spectacle de dénonciation, c’est un spectacle de vengeance personnelle !" Au passage, il s’attaque sans ménagement à l’homéopathie, aux burn-out dans les hôpitaux ou aux lobbys pharmaceutiques. Son texte reste, comme les précédents, très documenté et précis.



Comédien, humoriste, auteur et acteur, Jérémy Ferrari a démarré Moi, méchant ? à Paris alors qu’il avait 18 ans. Il a tourné avec pendant deux ans. Plus tard, il a fait du théâtre et continué à écrire des spectacles, comme Mes 7 pêchés capitaux qui devient Hallelujah Bordel ! en 2010. Une pièce dont il était l’auteur et le metteur en scène.



Il a intégré à 20 ans, l’équipe de l’émission Morning Café sur M6, a été un habitué de l’émission On n’demande qu’à en rire présentée par Laurent Ruquier entre 2010 et 2012. Il s’est surtout fait remarquer avec Vends 2 pièces à Beyrouth, un spectacle choc, écrit en 2015, sur la guerre et la géopolitique. La tournée a démarré en 2016, ce show s’est joué pendant deux ans, à guichets fermés. En parallèle, il a signé l’ouvrage Happy Hour à Mossoul, un livre tiré de ses études et recherches et paru en 2017.



Le spectacle Anesthésie générale écrit en 2019, est présenté sur scène à partir de janvier 2020. Aujourd’hui, après deux années de Covid, il résonne tout particulièrement. Il sera au Grand théâtre le 17 septembre prochain.