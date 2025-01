Tahiti, le 23 janvier 2025 - En juin dernier, un homme de 29 ans circulant en scooter a renversé une touriste américaine de 77 ans alors qu’elle traversait au passage piéton. Jugé ce jeudi pour délit de fuite, il a écopé de 80 000 francs d’amende et de six mois de prison avec sursis.



Un matin du mois de juin dernier, une Américaine âgée de 77 ans visite la ville avec son fils. Sur le front de mer, à Paofai, elle décide de traverser. Le feu était vert, a-t-elle affirmé par la suite. Un scooter arrive “à vive allure” selon son fils et la bouscule. Elle tombe. Transportée à l’hôpital, elle ressort avec un bras cassé et des contusions. Elle porte plainte. Le conducteur du scooter qui ne s’était pas arrêté lors des faits était jugé ce jeudi matin.



“Plus de peur que de mal”



Dans ses souvenirs, il voit le feu orange pour les véhicules. “Je l’ai frôlée”, assure-t-il au sujet de la piétonne accidentée. “je n’ai pas été déséquilibré. J’ai juste senti que mon rétroviseur avait été décalé.” En se retournant, il voit la femme la terre. “Je n’ai pas vu que c’était une femme âgée, surtout il y avait quelqu’un avec elle j’ai pensé qu’elle était tombée parce qu’elle avait été surprise et qu’il y avait plus de peur que de mal !”



Le juge le questionne : “Et avec le recul, que pensez-vous ?” Le prévenu répond : “Sur le coup, vraiment, je n’ai rien vu. Je sais aujourd’hui que je n‘ai pas pris la bonne décision. J’ai mal réagi. Maintenant, j’ai peur quand j’arrive sur un passage piéton. Je m’arrête au feu orange.”

Le juge insiste : “Mais vous n’avez pas essayé de fuir vos responsabilités ?” Le conducteur l’assure : “Non, je pensais vraiment que ce n’était pas grave. Dans l’après-midi ensuite, j’ai fait des recherches en ligne pour voir s’il n’y avait pas d’appel à témoins suite à un accident.” Il travaille, vit chez sa grand-mère qu’il aide financièrement. Il envisage de devenir expert-comptable, surtout, il regrette et s’excuse.



L’avocat de la victime et de son fils s’est exclamé : “mais de qui se moque-t-on ? Tout cela est extraordinaire comme défense !” Il évoque le coup des frais supporté par les touristes. “En France, se soigner est presque gratuit, aux États-Unis il n’y a pas de sécurité sociale.” Ses clients auraient déjà eu à verser 980 000 freancs pour les seuls frais hospitaliers à Tahiti. Il ajoute que des frais médicaux supplémentaires ont été dépensés. Il évoque des préjudices “corporels, moraux et financiers.” Le conducteur est, selon lui, “entièrement responsable”.



“La gravité des faits est remarquable”



Pour le procureur, aucun débat n’était permis sur la responsabilité pénale. Il a rappelé qu’en Polynésie existait une pratique de convention qui consiste à s’arrêter pour laisser passer les piétons et même à prévenir les véhicules de l’arrêt en utilisant des warnings. “La gravité des faits est donc remarquable !” Il a requis 8 mois de prison avec sursis et 100 000 francs d’amende.



L’avocate du conducteur n’a pas plaidé la relaxe mais bien l’indulgence. “Mon client n’a pas essayé de louvoyer, de travestir la réalité ou de l’arranger […]. Il vit chez sa grand-mère, s’il avait pris conscience que la victime était âgée, il se serait arrêté”. Il n’a donc pas, selon elle, bien évalué la gravité des faits sur le coup. “La notion de délit de fuite n’est pas caractérisée. Parfois, en situation angoissante, on fait de mauvais choix.” Elle a insisté, par respect pour le projet professionnel de son client, pour que le jugement n’apparaisse pas sur son casier judiciaire.



La juge a décidé d’une peine de 6 mois de prison avec sursis simple, l’exclusion de la condamnation du casier judiciaire du prévenu et 80 000 francs d’amende.