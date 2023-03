Japon: un mort et six disparus en mer près des îles Senkaku

Tokyo, Japon | AFP | lundi 05/03/2023 - Une personne est morte et six autres restaient lundi portées disparues après le naufrage de leur bateau, aperçu pour la dernière fois près d'îles disputées avec la Chine, ont annoncé les garde-côtes japonais.



L'embarcation a été repérée dimanche après-midi par un navire de la marine japonaise alors qu'elle dérivait au nord des îles Senkaku, en mer de Chine orientale, a déclaré à l'AFP un porte-parole des garde-côtes.



Ces îles inhabitées sont administrées par Tokyo mais revendiquées par Pékin sous le nom de Diaoyu.



L'équipage était composé d'un ressortissant taïwanais et de six Indonésiens, a ajouté le porte-parole.



"Vers 09H15 (00H15 GMT lundi), un corps a été retrouvé à l'intérieur de la cabine par des plongeurs, et une pièce d'identité suggère qu'il s'agissait d'un homme indonésien", a déclaré ultérieurement un autre porte-parole.



Les garde-côtes nippons effectuaient des recherches dans la zone avec des navires de patrouille et des hélicoptères depuis dimanche, après avoir été alertés par la Force maritime d'autodéfense japonaise.



Le Japon coordonnait les recherches avec Taïwan, qui revendique également les îles Senkaku.



Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a annoncé que l'embarcation chavirée était un bateau de pêche enregistré à Taïwan.



"Le Centre national de commandement des secours a contacté les bateaux de pêche taïwanais proches du lieu de l'accident afin qu'ils participent aux recherches. Les garde-côtes taïwanais et japonais ont également envoyé des navires", a ajouté le ministère dans un communiqué.



Le bateau est enregistré sous le nom de "Shin Charng Fa No 88", a précisé l'Agence taïwanaise de la pêche.



Il avait quitté lundi dernier le port de Keelung, au nord de l'île, et avait envoyé un message de détresse dimanche à un autre bateau de pêche taïwanais croisant dans les parages, selon l'Agence.

