Japon: le Premier ministre appelle à une sécurité renforcée après une explosion lors d'un événement électoral

Tokyo, Japon | AFP | dimanche 15/04/2023 - Le Japon doit renforcer sa sécurité au moment où des représentants du G7 sont présents sur son territoire, a déclaré dimanche le Premier ministre nippon Fumio Kishida, sain et sauf après avoir été la cible d'un engin explosif la veille lors d'un événement électoral.



Un homme de 24 ans a été arrêté samedi dans un port de pêche de Wakayama (ouest), où M. Kishida devait prononcer un discours pour soutenir un candidat de son parti.



"A l'heure où de hauts responsables du monde entier" sont au Japon pour deux réunions ministérielles du G7, le pays "dans son ensemble doit redoubler d'efforts pour assurer la sécurité", a déclaré M. Kishida aux journalistes dimanche.



"Qu'un tel acte violent ait été commis au cours d'une campagne électorale est impardonnable", a-t-il jugé, enjoignant la police à prendre toutes les mesures possibles.



Ce nouvel incident s'est produit neuf mois seulement après l'assassinat de l'ancien Premier ministre nippon Shinzo Abe lors d'un rassemblement électoral en juillet dernier, qui avait déjà forcé l'archipel à revoir ses dispositifs de sécurité.



Les images des chaînes de télévision ont montré samedi un cylindre métallique lancé depuis la foule à proximité de M. Kishida, et le Premier ministre évacué par le service de sécurité.



Alors qu'un homme de 24 ans, nommé Ryuji Kimura selon les médias, était plaqué au sol par plusieurs personnes, une forte explosion a retenti et une fumée blanche s'est dégagée, tandis qu'on entendait des cris dans la foule qui se dispersait.



Selon les médias, le suspect a refusé de parler aux policiers.



M. Kishida a lui repris ses activités de campagne peu après, disant souhaiter que l'élection partielle à la chambre basse du Parlement prévue le 23 avril ne soit pas perturbée.



Les dispositifs de sécurité des personnalités politiques, relativement légers au Japon où la législation sur les armes à feu est très contraignante, avaient été renforcés après l'assassinat de M. Abe.



Le chef de la police nationale japonaise avait démissionné après avoir reconnu des "défaillances" dans la protection de l'ancien chef de gouvernement.



Le nouvel incident est survenu alors que le Japon accueille ce week-end des réunions ministérielles du G7, et que le sommet des dirigeants des pays de ce groupe doit se tenir en mai à Hiroshima.