Japon: décès à 101 ans de la princesse Mikasa, doyenne de la famille impériale

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 14/11/2024 - La princesse Mikasa, doyenne de la famille impériale du Japon et grand-tante de l'empereur actuel, est décédée vendredi à Tokyo à l'âge de 101 ans, a annoncé l'agence impériale nippone.



Elle avait été hospitalisée en mars dernier à la suite d'un accident vasculaire cérébral et d'une pneumonie et était gardée en observation depuis, après avoir été traitée dans une unité de soins intensifs.



Issue d'une famille aristocratique, la princesse Mikasa, née Yuriko Takagi le 4 juin 1923, avait épousé à l'âge de 18 ans le prince Mikasa, plus jeune frère de l'empereur Hirohito - le grand-père de l'actuel Empereur Naruhito.



Ensemble, ils ont eu deux filles et trois fils, ainsi que neuf petits-enfants. La princesse avait donné naissance à son premier enfant, une fille, en 1944, alors que le Japon était encore en guerre.



La maison du couple impérial avait été incendiée lors d'un raid aérien, la contraignant à vivre dans un abri avec son bébé, selon le quotidien Asahi.



L'empereur Hirohito, commandant en chef de l'armée japonaise pendant sa marche brutale à travers l'Asie dans les années 1930 et 1940, a prononcé un discours de reddition le 15 août 1945, quelques jours après les bombardements atomiques américains sur Hiroshima et Nagasaki.



Le prince Mikasa, décédé en 2016 à l'âge de 100 ans, était favorable à la décision de mettre fin à la guerre.



Mais un jeune officier, qui y était opposé, lui avait rendu visite pour tenter de le faire changer d'avis. La princesse Mikasa s'était souvenue que l'atmosphère lors de cette discussion animée était "très effrayante".



Sa vie au cours des décennies qui suivirent fut marquée par les difficultés financières de sa famille, la princesse s'occupant elle-même des tâches domestiques.



"Lorsque j'élevais mes enfants, la société japonaise traversait une période difficile, et je me souviens avec une profonde gratitude du nombre de personnes, y compris mon mari, qui m'ont toujours soutenue", avait déclaré la princesse dans un communiqué publié à l'occasion de son 100e anniversaire, en juin 2023.



Les trois fils de la princesse Misaka sont décédés avant elle, dont l'un à l'âge de 47 ans, alors qu'il jouait au squash à l'ambassade du Canada.



La succession au trône étant ouverte uniquement aux hommes, la dynastie impériale est menacée, avec un seul jeune héritier actuellement: le neveu de l'empereur Naruhito, le prince Hisahito, âgé de 18 ans.



Fille de l'actuel Empereur, la princesse Aiko, 22 ans, est exclue du trône en vertu de la loi sur la maison impériale, en vigueur depuis 1947.