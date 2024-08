JO-2024: Léon Marchand, puissance cinq

Paris, France | AFP | dimanche 04/08/2024 - Phénomène de la première semaine des Jeux, Léon Marchand a terminé sur une cinquième médaille, en bronze, dimanche avec le relais 4x100 m 4 nages aux JO-2024, où les Bleus du handball et l'emblématique Nikola Karabatic ont arraché leur qualification pour les quarts de finale trois ans après le titre remporté à Tokyo.



En décrochant dimanche le bronze, le pongiste Félix Lebrun, 17 ans, est devenu le deuxième Français de l'histoire à monter sur un podium en individuel, 32 ans après Jean-Philippe Gatien en argent à Barcelone-1992.



Avec 44 médailles, dont douze en or, atteintes au neuvième jour de la compétition, la délégation française a amélioré le record de médailles établi en 2008 à Pékin (43).



. Marchand passe la 5e

Premier Français quadruple champion olympique individuel sur une même édition des Jeux d'été, Léon Marchand a décroché une cinquième médaille, en bronze, lors de la finale du relais 4x100 m quatre nages masculin, remportée par la Chine devant les Américains.



Après le dossiste Yohann Ndoye-Brouard, Léon Marchand a assuré le deuxième relais en brasse, avant une belle accélération de Maxime Grousset en papillon, alors que Florent Manaudou, déjà en bronze sur 50 m nage libre, a arraché la troisième place.



Cette ultime soirée dans la piscine de La Défense a également été marquée par la victoire de la Suédoise Sarah Sjöström, sur 50 m nage libre, quatre jours après son titre sur 100 m nage libre. L'Américain Bobby Finke a décroché un deuxième titre consécutif sur 1.500 m nage libre, en battant au passage le record du monde vieux de douze ans du Chinois Sun Yang. Un autre record du monde a été battu par les Américaines sur 400 m 4 nages.



. Lebrun en bronze

Le pongiste Félix Lebrun, 17 ans seulement, a remporté le bronze olympique en simple hommes, en battant 4-0 le Brésilien Hugo Calderano. Le phénomène du tennis de table, 5e joueur mondial, est le deuxième pongiste français de l'histoire à monter sur un podium aux JO au terme d'une épreuve individuelle, 32 ans après Jean-Philippe Gatien, qui s'était paré d'argent à Barcelone-1992.



. Un Américain en or

Vingt ans qu'un Américain n'avait pas remporté la course reine des Jeux... Déjà sacré Champion du monde en 2023, Noah Lyles a mis fin à cette longue attente, en 9 sec 79, à peine 5/1000e devant le Jamaïcain Kishane Thompson (9.79) tandis que l'Américain Fred Kerley complète le podium (9.81). Ce 100 m, dont le départ a été retardé de quelques minutes, a été le plus serré de l'ère moderne.



. Collection complète

Les fleurettistes français ont arraché la troisième place de l'épreuve par équipes en dominant les Etats-Unis (45-32). Ils étaient tenants du titre olympique. Avec sept médailles, l'escrime française égale son record de 1996 à Atlanta.



. Samir Aït Saïd, au pied du podium

Samir Aït Saïd, 34 ans, qui rêvait de prendre sa revanche après trois Jeux maudits et d'offrir une première médaille à la France en gymnastique, termine au pied du podium, aux anneaux. La France finit sans médaille en gym.



. L'aventure continue

Les handballeurs français ont évité le plus grand fiasco de leur histoire, la perte du titre olympique dès la phase de poules, mais ils se sont fait un peu peur contre la Hongrie (24-20) pour décrocher une place en quarts.



Les Bleus, qui terminent à la quatrième place de la poule B, affronteront l'Allemagne mercredi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), lieu de la phase finale.



. "Djoko" enfin !

Il avait tout gagné, sauf l'or olympique... À 37 ans, Novak Djokovic, détenteur du record des titres en Grand Chelem (24), a enfin décroché le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Sur la terre battue de Roland-Garros, il est devenu champion olympique grâce à sa victoire à l'issue d'un match sublime face à Carlos Alcaraz 7-6 (3), 7-6 (2).



Après la balle de match, il s'est effondré à genoux en larmes et la tête entre les mains sur le Court Central, avant de monter dans les tribunes et de prendre sa fille dans les bras, sous l'ovation du public. Une image qui restera.



. Deux finales en boxe

Deux qualifications en finale, coup sur coup: les boxeurs français Sofiane Oumiha (-63,5 kg) et Billal Bennama (-51 kg) se sont hissés dimanche jusqu'à l'ultime combat, celui pour l'or. Oumiha remontera sur le ring mercredi, vingt-quatre heures avant Bennama.



. le triathlon mixte confirmé

Après deux annulations d'entraînements et une triathlète belge qui s'est déclarée malade après la compétition de triathlon de mercredi, le comité d'organisation et World Triathlon ont annoncé dimanche soir que la compétition du relais mixte aurait bien lieu lundi dans la Seine.