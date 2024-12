J-4 avant l'ouverture des portes de Notre-Dame rebâtie

Paris, France | AFP | mardi 03/12/2024 - Plus de cinq ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019, la réouverture de Notre-Dame de Paris doit être officialisée samedi par un discours présidentiel sur son parvis, avant les coups de crosse épiscopale qui consacreront l'ouverture de ses portes.



Emmanuel Macron a déjà levé le voile sur les nouvelles couleurs du chef-d'oeuvre de l'art gothique de plus de 860 ans, qui a retrouvé une luminosité jamais connue de mémoire de vivant, lors d'une ultime visite de chantier retransmise à la télévision vendredi.



Murs d'une blondeur éclatante, décors peints des chapelles et vitraux rayonnants de couleurs éclatantes aux côtés d'un nouveau mobilier liturgique en bronze massif, de chaises en chêne ajouré et d'un mur-reliquaire contemporain abritant la couronne d'épines qu'aurait portée le Christ lors de sa crucifixion.



En mauvaise posture politique, le chef de l'Etat mise sur ce rendez-vous qu'il a érigé au rang des "fiertés françaises", comme les JO de Paris, prédisant un "choc d'espérance" après avoir tenu son "défi insensé" d'une restauration en cinq ans, qu'il avait lui-même fixé au lendemain de l'incendie.





Pour la réouverture, le diocèse de Paris dit ne pas vouloir d'un "grand show" et préfère parler d'un "magnifique signe d'espérance" teinté d'"humilité", selon le recteur-archiprêtre de la cathédrale Olivier Ribadeau Dumas.



- Dispositif de sécurité exceptionnel -



Le programme connu aujourd'hui prévoit qu'après son discours en fin d'après-midi, l'ouverture des portes et le "réveil" du grand orgue, le président de la République assiste, avec une cinquantaine de chefs d'Etat, à un office restreint présidé par l'archevêque de Paris Mgr Laurent Ulrich.



Le pape François a décliné l'invitation, lui préférant la Corse le 15 décembre.



Le président américain élu Donald Trump a de son côté annoncé qu'il se rendrait samedi à Paris pour assister à la réouverture de la cathédrale. Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire à l'élection présidentielle du 5 novembre.



Le chef de l'Etat allemand Frank-Walter Steinmeier, dont le rôle est avant tout protocolaire, et son épouse Elke Büdenbender assisteront également aux cérémonies de réouverture, selon la présidence allemande.



Un dispositif de sécurité exceptionnel, inspiré de celui des JO, est prévu dans un contexte de "très haut niveau de menace terroriste", selon la préfecture de police, avec 6.000 policiers et gendarmes mobilisés.



Seuls les invités pourront accéder au parvis dont la jauge d'accueil est de 3.000 personnes au maximum. Sur les quais hauts près de la cathédrale, une "zone sera aménagée" pour accueillir un maximum de 40.000 personnes.



Un grand concert sur le parvis, organisé par France Télévisions et co-retransmis par Radio France, doit clore la première journée de réouverture où le chant lyrique et la musique classique mettront à l'honneur la Maîtrise Notre-Dame de Paris et l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé pour l'occasion par le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel.



Parmi les artistes de renom également annoncés, figurent le pianiste virtuose chinois Lang Lang et la soprano sud-africaine Pretty Yende.



Une touche pop sera apportée par Clara Luciani, Vianney et Garou, trois artistes très populaires en France, aux côtés de la chanteuse star franco-béninoise Angélique Kidjo.



- Pharrell Williams ? -



Les spéculations continuent d'aller bon train concernant la présence de Pharrell Williams, star multidisciplinaire et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton.



Dimanche matin est programmée une messe inaugurale en présence de 170 évêques ainsi que des prêtres des 106 paroisses parisiennes. Une autre doit se tenir en fin d'après-midi pour le public, sur inscription.



Horaires d'ouverture allongés, offices spécifiques et pour le grand public se succèderont ensuite jusqu'à la Pentecôte, avec un nouveau système de réservation gratuit pour faciliter le flux des visiteurs, qui ont été 12 millions en 2017. Le diocèse en attend "14 à 15 millions" chaque année après la réouverture.



Mardi, "tous les créneaux" disponibles de réservation en ligne pour accéder à la cathédrale ont été "épuisés" en quelques heures, indiquait l'application Notre-Dame de Paris vers midi.



Le chantier de reconstruction et de restauration aura mobilisé 250 entreprises ainsi que des centaines d'artisans des métiers d'art. Et coûté près de 700 millions d'euros financés par les 846 millions de dons.



L'argent restant sera "réaffecté à des restaurations urgentes des extérieurs" de la cathédrale, selon Philippe Jost qui a repris les rênes de l'établissement public à la tête du chantier après le décès du général Jean-Louis Georgelin en août 2023.