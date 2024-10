J-1 pour Dire Straits Experience

Tahiti, le 25 octobre 2025 - The Dire Straits Experience débarque au Fenua pour un concert exceptionnel à To'ata, ce samedi. La formation, menée par Chris White, ancien saxophoniste du groupe culte, et Terence Reis, guitariste et chanteur, promet de faire revivre les incontournables du rock des années 70 et 80, offrant au public polynésien une immersion dans l'univers rock 'n' roll intemporel de Dire Straits. Des places sont toujours disponibles sur ticket-pacific.pf.



Ils ont débarqué au Fenua vendredi soir, prêts à fouler la scène de To'ata ce samedi pour un concert inédit dans le cadre de leur tournée mondiale "Shiver in the Dark – World Tour 2024-2025". The Dire Straits Experience promet de raviver l'esprit du rock de ce groupe mythique des années 70 et 80, avec les morceaux et les solos de guitare emblématiques du groupe original fondé par Mark Knopfler, plus de trois décennies après sa séparation.



Créée en 2011 pour un concert de charité, la formation rassemble six musiciens, dont Chris White, le saxophoniste ayant partagé la scène avec Dire Straits dans les années 80. Depuis ce premier concert, le groupe ne s'est jamais vraiment arrêté, se produisant en moyenne 80 fois par an. Pour le public polynésien, il s'agit donc d'assister à une expérience musicale presque unique au Fenua.



Quelques heures après leur arrivée, Chris White, accompagné de Terence Reis, le guitariste et chanteur du groupe depuis 2011, s'est confié en conférence de presse : "Nous continuons car le public nous le demande. Ce concert de charité était prévu comme une date unique. Il s'est finalement prolongé sans jamais s'arrêter." Bien qu'ils n'aient jamais mis les pieds à Tahiti, les deux musiciens se disent impatients de rencontrer le public polynésien. À noter que des places sont encore disponibles sur



"Yes, it's not Dire Straits"



Durant 2h15 de spectacle, les artistes joueront les classiques du groupe anglais, sans pour autant chercher à imiter. "Yes, it's not Dire Straits", plaisante Chris White lorsqu'on l’interroge sur les critiques et comparaisons qui ont émaillé leurs débuts. "Au départ, comme toujours, il y a eu des critiques, des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, ces voix se sont tues et sont devenues de moins en moins fréquentes." Les spectateurs ont en effet rapidement réalisé que ce show est une opportunité rare de redécouvrir sur scène l’univers de Dire Straits, qui, malgré une carrière de seulement 14 ans (1977-1988, puis 1991-1995), a marqué des générations avec sept albums et une quinzaine de hits internationaux. "Dire Straits, lors de leurs tournées, jouaient principalement les titres de leur dernier album. Nous n'avons pas cette contrainte : nous sélectionnons simplement les meilleurs morceaux," précise Terence Reis.



Fidèle à l'esprit du "Power of Music", Dire Straits Experience se permet quelques adaptations en live, en fonction du public et de l'ambiance du moment, comme le faisait autrefois le groupe originel. "Au Mozambique, devant plus de 5 000 personnes, nous avons dû arrêter de chanter tant la foule nous couvrait de ses voix," se souvient Chris White.



Un savant "mix" intergénérationnel



Bien que leur public soit majoritairement composé de fidèles nostalgiques du groupe de rock londonien, la bande de Chris et Terence attire également des spectateurs plus jeunes. "Il y a un véritable mix de générations," explique Chris White. "En Nouvelle-Zélande (où le groupe était avant d'arriver à Tahiti, ndlr), un jeune de 14 ans est venu nous voir en coulisses pour nous dire qu'il connaissait toutes les chansons de Dire Straits !" Selon les musiciens, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette transmission entre générations, permettant aux plus jeunes de découvrir le groupe. Le rendez-vous est donc pris ce samedi à To'ata pour une plongée vibrante dans le répertoire de Dire Straits, avec en première partie le groupe polynésien Magic Castle.



Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 25 Octobre 2024 à 16:08 | Lu 171 fois