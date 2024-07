Italie: l'Etna en éruption, reprise progressive à l'aéroport de Catane

Rome, Italie | AFP | vendredi 05/07/2024 - Les vols ont progressivement repris vendredi à l'aéroport de Catane en Sicile après une brève suspension en raison d'une éruption de l'Etna, plus grand volcan en activité d'Europe, dont les cendres ont envahi l'espace aérien.



La piste couverte de cendres a été nettoyée, permettant la reprise des vols au départ de l'aéroport. Les arrivées sont pour l'heure limitées à deux par heure, a indiqué la société de gestion de l'aéroport sur X.



Culminant à 3.324 mètres, l'Etna est régulièrement entré en éruption au cours des dernières années. Ces derniers jours, son cratère central crache des coulées de lave et des nuages de cendres affectant l'aéroport de Catane, situé en contrebas.



Les panaches de cendres ont atteint une hauteur de 4,5 kilomètres, a indiqué l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) jeudi sur X.



Des images publiées sur les réseaux sociaux vendredi montrent des rues du centre de Catane recouvertes d'épaisses couches de cendres noires, qui ont provoqué des ralentissements de la circulation.



Des millions de passagers transitent chaque année par l'aéroport international de Catane, qui dessert la partie orientale de la Sicile, l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Italie.



Les autorités italiennes ont également émis une alerte rouge pour un autre volcan, le Stromboli, qui domine l'île éponyme de l'archipel des Eoliennes (au nord de la Sicile), dont l'éruption a provoqué d'importants nuages de cendres.



Ce volcan, dont le sommet culmine à 920 mètres et la base se trouve à 2.000 mètres sous la mer, est l'un des rares au monde à manifester une activité quasi continue, selon l'INGV.