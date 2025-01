Islande: des séismes secouent un grand volcan, signe d'une pression montante

Reykjavik, Islande | AFP | mardi 14/01/2025 - Plus de 130 séismes ont été enregistrés mardi sur le grand volcan islandais Bardarbunga, possible signe avant-coureur d'une éruption parmi les différents scénarios envisagés, a annoncé l'agence météorologique islandaise.



Le code couleur pour les avions survolant la zone est passé du vert au jaune par précaution, a précisé l'agence météorologique. Mais en raison de la situation isolée du volcan, au coeur des hauteurs inhabitées du sud de l'Islande, aucune infrastructure n'est en danger.



La succession des secousses sismiques, dont la plus puissante a atteint une magnitude de 5,1, a duré pendant environ trois heures avant de s'atténuer, a indiqué l'agence météorologique.



"Des tremblements de terre continuent d'être détectés dans la région et il est trop tôt pour dire quand" l'activité sismique va prendre fin, a-t-elle ajouté.



Selon les services météorologiques, les séismes concordent avec "une pression croissante due à l'accumulation de magma" sous le volcan.



"L'activité sera surveillée de près, mais il est difficile de dire à ce stade quel sera le développement" ultérieur, selon l'agence.



La caldeira du volcan Bardarbunga, qui s'étend sur 65 km carrés, est remplie de glace.



Le volcan est l'un de six systèmes volcaniques situés sous le glacier Vatnajokull, le plus grand d'Europe.



En cas d'éruption sous-glaciaire, existe un risque d'éruption de cendres et d'inondation sous-glaciaire sous le glacier Vatnajokull.



Mais si une éruption se produit à l'extérieur du glacier, il s'agirait d'une éruption de lave, a expliqué l'agence météorologique.



"L'activité sismique a augmenté au Bardarbunga ces derniers mois", a souligné l'agence.



Les séismes de mardi ont été les plus importants depuis la dernière éruption du Bardarbunga qui a duré six mois en 2014-2015.



Cette éruption avait causé la plus importante coulée de lave basaltique en Islande depuis plus de 230 ans, mais elle n'avait pas fait de blessés ou de dégâts.



L'Islande a connu en 2024 sept éruptions volcaniques en un an près du village de pêcheurs de Grindavik, dans le sud-ouest du pays, nécéssitant à plusieurs reprises l'évacuation de la population.



Le pays abrite 33 systèmes volcaniques, plus que tout autre pays européen.