Inondations en cascade à Papara

Tahiti, le 9 octobre 2027 – La vigilance orange pour fortes pluies reste de mise sur les îles de la Société. Ce mercredi matin, plusieurs quartiers de Papara ont été surpris par la montée des eaux. Deux familles, dont une relogée à la mairie, témoignent.





Aux îles du Vent et Sous-le-Vent, la vigilance pour fortes pluies est passée de jaune à orange en milieu de matinée, ce mercredi. Des trombes d’eau se sont abattues sur certaines communes, dont Papara, surprenant de nombreuses familles. Les caniveaux bouchés ou saturés, et les rivières en crue ont provoqué plusieurs inondations dans les servitudes, jusque sur la route territoriale.



Au PK 34,200, dans le quartier Afarerii, Vairoa a été alerté par ses caméras de surveillance. Parti au travail à Punaauia, il s’est empressé de rentrer. “On avait de l’eau aux genoux dans le jardin et c’est monté de quelques centimètres dans la maison, qui heureusement est réhaussée”, déplore le résident, contraint d’agrandir les trous dans son mur de clôture pour évacuer l’eau. “La direction de l’Équipement est passée, mais je ne sais pas s’ils ont pu déboucher le caniveau. Ça va faire quatre ou cinq fois qu’on est inondé depuis 2020, et la fois précédente, c’était il y a seulement deux semaines !” D’autres quartiers sont concernés, notamment au PK 35 et au PK 38.



Fermeture des écoles et du collège

Après une brève accalmie, la pluie était de retour en milieu d’après-midi. “On a pris la décision de fermer les écoles, ce jeudi, pour limiter les déplacements. On est prêt pour ce soir [mercredi, NDLR] : on va tenir une permanence à la mairie avec des élus et des agents, les pompiers et les mūto’i”, annonce la maire de Papara, Sonia Taae. Le collège de Papara sera également fermé pour la journée, tandis que le lycée Tuianu Le Gayic reste ouvert.



Deux familles de la vallée Papeiti, soit une dizaine de personnes, ont été temporairement relogées à la cafétéria communale. “Depuis le mois de mars, on a perdu beaucoup de terrain et la rivière est toute proche. D’autres familles sont restées, mais nous, on préfère sortir : c’est trop risqué pour les enfants. Cette situation est gênante, mais c’est mieux que rien”, nous a confié un père de famille, abattu. Ce jeudi, la paroisse protestante devrait prendre le relais.



En fin de journée, Météo-France a prolongé la vigilance orange pour fortes pluies sur la Société, jaune sur les Tuamotu. Un temps pluvieux et localement orageux est attendu jusqu’à jeudi soir, où un début d’accalmie se profile. Au cours des dernières 24 heures, à Tahiti, 170 mm (litres par mètre carré) ont été enregistrés à Teahupo’o, et près de 280 mm en montagne.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 9 Octobre 2024 à 18:36 | Lu 607 fois