Inondations en Thaïlande: cinq morts, de nouvelles pluies attendues

Bangkok, Thaïlande | AFP | mardi 16/10/2023 - Cinq personnes ont péri dans des inondations dans le Nord de la Thaïlande, où les autorités prévoient pour mardi de nouvelles intempéries, en pleine saison de la mousson.



Une crue subite a tué dimanche cinq personnes dans la province de Phayao, frontalière du Laos, a indiqué le ministère de la Santé.



Depuis début septembre, quelque 23 personnes sont décédées à la suite d'inondations à travers le pays, et 33 autres blessées, selon cette source.



Le pays d'Asie du Sud-Est se prépare à de nouvelles fortes précipitations. Le ministère de l'Intérieur ayant émis une alerte pour 32 provinces, dont la capitale Bangkok (centre) et l'île touristique de Phuket (sud).



Plus de 62.000 maisons ont été endommagées jusque-là à travers la Thaïlande durant la saison des pluies, a précisé le ministère de l'Intérieur.



En 2011, plus de 800 personnes avaient trouvé la mort dans les pires inondations de mousson depuis des décennies dans le pays.



La saison de la mousson (mai-octobre) apporte son lot de fortes pluies chaque année, mais les scientifiques ont alerté sur le risque d'intensification des intempéries liés au dérèglement climatique.