Inondations au Yellowstone: des dizaines de personnes évacuées par hélicoptère

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 16/06/2022 - Des dizaines de personnes isolées par les inondations qui ont frappé le parc national de Yellowstone et les villes voisines ont été évacuées cette semaine par hélicoptère, a annoncé la Garde nationale de l'Etat du Montana.



Au total, les gardes nationaux ont hélitreuillé 87 personnes coupées du monde extérieur, et parfois privées d'électricité et d'eau potable, par les crues qui ont emporté des routes et des ponts.



"A la demande des autorités locales, la Garde nationale du Montana continue d'aider aux opérations de recherche et de sauvetage provoquées par les inondations importantes" dans la zone, souligne un communiqué.



Quelque 10.000 visiteurs ont été contraints d'évacuer le parc national de Yellowstone, l'un des plus célèbres des Etats-Unis, dont tous les accès restaient fermés jeudi.



En raison des dégâts causés par les inondations, la partie nord du parc ne devrait pas pouvoir rouvrir avant la fin de la saison estivale, ont averti les responsables du parc de 9.000 km2, à cheval sur les Etats du Wyoming, du Montana et de l'Idaho (nord-ouest).



Des images impressionnantes de portions de routes sapées par les flots ont été diffusées par l'agence des parcs nationaux pour illustrer l'ampleur des dégâts.



Des reconnaissances aériennes ont mis en évidence "des dégâts majeurs sur de multiples sections de route" reliant différents sites dans le nord du parc, certaines ayant été totalement emportées par les eaux.



Les responsables du parc de Yellowstone, qui a accueilli plus de 4,8 millions de visiteurs l'an dernier, vont étudier les conditions de la réouverture partielle du parc côté sud.



Plusieurs localités situées en bordure du côté nord du parc, dans le Montana, ont également subi d'importantes inondations, avec des ponts et routes emportés dans le comté de Park.



Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré l'état de catastrophe naturelle sur tout son territoire afin "d'aider les localités touchées à se remettre le plus vite possible".