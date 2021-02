Information judiciaire ouverte après la disparition d'une mère de famille

Rennes, France | AFP | lundi 22/02/2021 - Une information judiciaire a été ouverte lundi après la disparition depuis le 11 février d'une éducatrice spécialisée de 42 ans, mère de quatre enfants, sans qu'une piste ne soit privilégiée, a indiqué le procureur de la République de Rennes.



L'information judiciaire en recherche des causes d'une disparition inquiétante a été ouverte lundi matin, a précisé Philippe Astruc.



Plus d'une centaine de gendarmes se sont relayés à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) au cours de plusieurs battues réalisées dans une zone de 10 km2. Les dernières organisées ce week-end n'ont "pas apporté d'élément nouveau", a indiqué M. Astruc.



Les recherches ont également permis de sonder 10 km de deux cours d'eau, 7,5 km de leurs berges et une dizaine de points d'eau.



"Deux survols d'hélicoptère ont également eu lieu ce week-end", a indiqué à l'AFP le colonel Vincent Damerval.



La disparition de Magali Blandin avait été signalée le 12 février par une collègue de travail, elle-même alertée par l'école constatant qu'elle ne s'était pas présentée pour récupérer ses enfants, avait précisé le procureur dans un communiqué vendredi.



Selon ce communiqué, Mme Blandin souhaitait se séparer de son conjoint et avait quitté en septembre leur domicile de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) avant de louer un appartement à Montfort-sur-Meu. Elle avait également déposé plainte pour violences conjugales, plainte qui avait été classée.



Elle avait lancé une procédure pour statuer sur des mesures provisoires concernant la garde des enfants du couple, nés en 2006, 2008, 2013 et 2017. Une audience de non conciliation était prévue le 8 mars.



Les enfants étaient à la charge de leur père la semaine de la disparition de la quadragénaire.



"Des éléments de téléphonie ont permis de retracer son cheminement jusqu'au nord de la commune où sa trace est perdue en fin de matinée" non loin d'un cours d'eau, ajoute le communiqué, qui précise que les vérifications faites auprès du mari "n'ont révélé, en l'état, aucun élément l'associant à cette disparition".