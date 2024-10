Indonésie: une surfeuse italienne tuée par un espadon

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 22/10/2024 - Une surfeuse italienne est morte vendredi après avoir été attaquée par un espadon qui lui a perçé la poitrine, dans l'ouest de l'Indonésie, ont confirmé mardi les autorités à l'AFP.



"Elle surfait au large de l'île de Masokut. Un espadon a soudainement sauté et l'a frappée à la poitrine", provoquant une blessure sur cinq centimètres de profondeur, a indiqué Lahmudin Siregar, directeur par intérim de l'agence de prévention des catastrophes des îles Mentawai (ouest de Sumatra).



"Elle a été emmenée à la clinique la plus proche, mais est décédée à son arrivée", a-t-il ajouté.



"Elle a été touchée à la poitrine par un espadon et est morte presque immédiatement", a également déclaré Hidden Bay Resort Mentawais, l'hôtel dans lequel elle séjournait, dans une publication sur Instagram lundi.



Giulia Manfrini était une influenceuse italienne de 36 ans qui réunissait plus de 27.000 abonnés sur son compte Instagram, et qui avait cofondé une agence de voyage spécialisée dans le surf.



L'année dernière, le surfeur professionnel américain Mikala Jones est décédé à l'âge de 44 ans après un accident dans la même région d'Indonésie.