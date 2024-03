Indonésie: un séisme de magnitude 6.4 touche l'île de Java (USGS)

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 22/03/2024 - Un tremblement de terre de magnitude 6.4 a touché vendredi la grande île indonésienne de Java, a rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS), alors que la secousse a été ressentie dans la capitale Jakarta.



Le séisme s'est produit à 15H52 (08H52 GMT) à une profondeur d'environ huit kilomètres (bien huit) et l'épicentre a été localisé au large de l'île Bawean, sur la côte nord-est de Java, a rapporté l'USGS.



Aucune alerte au tsunami n'a été émise.



Au total, une quinzaine de bâtiments ont subi des dégâts dans la région de Java centre, dont un hôpital et des écoles, selon les autorités locales.



Deux bâtiments ont été endommagés à Tuban, ville située sur la côte nord de Java, dans la province de Java centre, à une centaine de kilomètres de Surabaya.



Une femme âgée a été légèrement blessée.



La secousse a été plus fortement ressentie dans l'est de Java, notamment dans la grande ville de Surabaya.



"J'étais chez moi quand le séisme a frappé. La secousse nous a fait trembler", a expliqué Yulianus Andre, correspondant de l'AFP à Surabaya.



"Ma famille et moi, nous nous sommes précipités hors de la maison, tout comme nos voisins. La secousse a duré plus d'une minute et dehors j'avais toujours l'impression que le sol bougeait", a-t-il ajouté.



L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.



En novembre 2022, un tremblement de terre de magnitude 5,6 avait frappé l'île de Java, faisant 602 victimes. La plupart ont été tuées par l'effondrement de bâtiments ou par des glissements de terrain provoqués par la secousse.



Et en avril 2022, un séisme de magnitude 6,1 s'était produit au large de l'île de Sumatra, secouant les maisons d'habitants paniqués, mais sans faire de victimes ni de dégâts.