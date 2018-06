Indonésie: un navire chavire, un mort et des dizaines de disparus

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 18/06/2018 - Au moins une personne a perdu la vie et des dizaines sont portées disparues après qu'un navire a chaviré avec 80 personnes à bord lundi en Indonésie, a annoncé un responsable des services de secours.



Le navire s'est retourné alors qu'il naviguait sur le lac Toba, dans la province de Sumatra du nord, à plus de 1.300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Jakarta.

"Six passagers ont été secourus, un est mort", a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale des catastrophes Sutopo Purwo Nugroho.

Les autorités ont dépêché des navires de sauvetage et des recherches sont en cours, mais elles sont gênées par le mauvais temps.

L'Indonésie, pays à majorité musulmane, célèbre depuis vrendredi la fête de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. Des millions de personnes prennent des vacances à cette occasion, et le lac Toba est une destination touristique prisée.

Ce naufrage est le dernier d'une série d'accidents maritimes meurtriers dans le vaste archipel indonésien, dont les liaisons par bateau entre ses quelque 17.000 îles souffrent de mauvaises conditions de sécurité.

La semaine dernière, un bateau traditionnel en bois a chaviré avec une quarantaine de personnes à bord près de l'île de Sulawesi, causant la mort de plus d'une dizaine de personnes.