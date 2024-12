Indonésie: un éléphant rare du zoo de Bali meurt dans les inondations

Badung, Indonésie | AFP | mardi 17/12/2024 - Molly, éléphant de Sumatra abritée depuis plus dix ans au zoo de Bali a été retrouvée morte mardi, victime d'une rivère en crue à la suite des inondations, a annoncé le zoo de la célèbre île touristique indonésienne.



La femelle de 45 ans, accompagnée par un soigneur, traversait lundi une rivière dans le cadre de sa routine quotidienne de jeux et d'exploration lorsqu'elle a été surprise par une crue et emportée par le courant, a précisé l'établissement dans un communiqué.



"Le zoo de Bali est profondément attristé par la perte de Molly. Elle était un membre précieux de notre famille depuis 2013", a déploré la porte-parole du zoo de Bali dans le communiqué Emma Chandra.



"En raison des fortes pluies, le niveau de la rivière a augmenté soudainement et créé un courant très important : Molly a perdu l'équilibre et été emportée", a-t-elle détaillé. Le zoo l'a cherché toute la nuite avec l'aide des riverains, avant que le corps de l'animal ne soit retrouvé au petit matin.



Mme Chandra a confirmé à l'AFP que Molly appartenait la sous-espèce en danger critique d'extinction des éléphants de Sumatra, dont il ne reste que 2.400 à 2.800 spécimens dans le monde, selon le WWF.



Des pluies torrentielles se sont abattues sur plusieurs régions indonésiennes en novembre, provoquant des inondations et des glissements de terrain de grande ampleur.



A l'état sauvage, la population d'éléphants de Sumatra est également menacée par le braconnage, l'ivoire de leurs défenses suscitant de fortes convoitises sur le marché noir. La déforestation a d'autre part réduit l'habitat naturel de ces pachydermes, source de conflits en zone rurales quand les cultures sont abîmées par l'éléphant.