Indonésie: nouvelle journée d'éruption pour le volcan Lewotobi Laki-Laki

East Flores, Indonésie | AFP | vendredi 07/11/2024 - Le volcan Lewotobi Laki-Laki est de nouveau entré en éruption vendredi dans l'est de l'Indonésie, projetant une immense colonne de cendres dans le ciel, et conduisant les autorités à élargir un périmètre de sécurité pour la population.



Le volcan, haut de 1.703 mètres et situé sur l'île touristique de Flores, est entré en éruption plus d'une douzaine de fois cette semaine, tuant neuf personnes après sa première éruption dans la nuit de lundi à mardi.



Prihatin Hadi Wijaya, directeur du Centre de volcanologie et de réduction des catastrophes géologiques (PVMBG), a évoqué en conférence de presse "deux" éruptions, "une première à 13H55" (05H55 GMT) dont le nuage de cendres a atteint "4.000 mètres" de haut, et une deuxième, "une minute plus tard à 13h56", dont le nuage a atteint "huit à dix kilomètres" de haut.



Les fonctionnaires du poste de surveillance ont dû être évacués, a-t-il ajouté, tandis que le périmètre de sécurité autour du cratère a été élargi à huit kilomètres.



Aucun dommage n'a été signalé dans l'immédiat dans les villages voisins à la suite des nouvelles éruptions de vendredi.



Jeudi, la montagne avait déjà projeté des cendres sur une hauteur de près de huit kilomètres dans le ciel.



Dans la nuit de lundi à mardi, le volcan avait craché des roches enflammées sur des zones habitées, qui ont incendié des maisons en bois.



Initialement, les autorités avaient fait état de dix morts avant de revoir ce bilan à la baisse. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées.



Il était à nouveau entré en éruption mardi, projetant des cendres à un kilomètre dans le ciel.



Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est jumelé avec un volcan plus calme nommé d'après le mot indonésien signifiant "femme".



Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".