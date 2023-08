Indonésie : disparition d'un bateau transportant quatre touristes australiens

Banda Aceh, Indonésie | AFP | lundi 14/08/2023 - Les services de secours sont à la recherche de sept personnes, dont quatre touristes australiens, qui ont disparu après que leur bateau a dû affronter le mauvais temps au large de l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, ont annoncé lundi des responsables.



Deux hors-bord transportant au total 17 personnes ont quitté dimanche l'île de Nias en direction de l'île privée de Pinang, a raconté M. Octavianto, le chef de l'agence chargée des opérations de sauvetage - qui, comme de nombreux Indonésiens, n'utilise qu'un seul nom -, avant que les conditions météorologiques ne se dégradent.



L'un de ces bateaux, avec 10 personnes à son bord, est allé s'abriter sur une île voisine.



Le deuxième, qui transportait les quatre Australiens ainsi que trois Indonésiens, a continué à naviguer mais n'est jamais arrivé à destination, ont alerté tôt lundi les autorités de la station balnéaire de Pinang, a expliqué M. Octavianto.



Il a assuré à l'AFP que les recherches, qui mobilisent deux navires et un avion, avaient aussitôt été entamées.



"Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé le hors-bord qui transportait les sept personnes", a-t-il dit, avant d'ajouter : "Nous poursuivrons les recherches jusqu'à ce soir. S'il n'y a pas de résultats, l'équipe de sauvetage sera à nouveau déployée demain à 07h00."



Le deuxième bateau, qui transportait huit Australiens et deux Indonésiens, a atteint Pinang tard dimanche.



Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce a souligné qu'il travaillait en étroite collaboration avec les autorités indonésiennes sur cette affaire.



Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie, un archipel d'environ 17.000 îles, où les gens dépendent des ferries et des petits bateaux pour voyager malgré des conditions de sécurité médiocres.



En 2018, plus de 150 personnes se sont noyées lorsqu'un ferry a coulé dans l'un des lacs les plus profonds du monde à Sumatra.



En mai 2022, un ferry transportant plus de 800 personnes s'est échoué au large de la province du Nusa Tenggara oriental, restant bloqué pendant deux jours. L'incident n'a pas fait de victimes.