Indonésie: deux éruptions du volcan Lewotobi Laki-Laki

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 29/06/2024 - Le volcan Lewotobi Laki-Laki, dans l'est de l'Indonésie, a fait éruption deux fois dans la journée de samedi, à chaque fois pendant une dizaine de minutes, et les autorités ont interdit de l'approcher.



Situé sur l'île touristique de Flores, le Lewotobi Laki-Laki a fait éruption une première fois vers 11h00 locales (03h00 GMT), puis à nouveau vers 14h40, lançant d'épais nuages de fumée noire, a précisé l'agence indonésienne de volcanologie.



"Il est interdit aux habitants et aux visiteurs de s'approcher à moins de trois kilomètres du centre de l'éruption", a annoncé l'agence.



Ce volcan avait déjà fait éruption plusieurs fois en janvier, ce qui avait amené les autorités à relever le niveau d'alerte au maximum, et à évacuer quelque 2.000 habitants.



Actuellement, le niveau d'alerte est situé juste en-dessous du maximum.



L'Indonésie, un vaste archipel situé sur la Ceinture de feu du Pacifique, connaît une activité volcanique et sismique intense.



En décembre dernier, l'éruption du Mont Marapi, l'un des volcans les plus actifs du pays, dans l'ouest de Sumatra, avait tué au moins 24 alpinistes, essentiellement des étudiants.



Et en mai, plus de 60 personnes sont mortes lorsque de fortes pluies ont emporté vers les zones habitées des matériaux volcaniques, détruisant les maisons.