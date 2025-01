Indonésie: au moins 16 morts et plusieurs disparus dans un glissement de terrain sur l'île de Java

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 20/01/2025 - Un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations a fait au moins seize morts et plusieurs disparus lundi dans une province centrale de la grande île indonésienne de Java, ont indiqué mardi des responsables locaux de la police et des secours.



"Un bilan de 16 morts a été confirmé. Dix blessés ont été orientés vers les hôpitaux et le centre de santé communautaire le plus proche", a déclaré Doni Prakoso, chef de la police du district de Pekalongan, dans le centre de Java, à la chaîne de télévision locale Metro TV.



"Cinq personnes sont toujours portées disparues", a-t-il ajouté.



Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, a confirmé de son côté dans un communiqué le bilan de 16 morts, expliquant que les victimes avaient "été ensevelies par un glissement de terrain dans le village de Kasimpar", à 17h30 locales lundi, en pleine saison des pluies.



Il a évoqué pour sa part "trois disparus et dix blessés". "Le glissement de terrain a enseveli deux maisons et entraîné plusieurs véhicules qui traversaient la zone", a-t-il ajouté.



"Les précipitations sur Pekalongan ont été assez fortes et la zone la plus touchée (...) se trouve dans une zone vallonnée ou montagneuse", a souligné Doni Prakoso, qui a précisé que les équipes de secours tentaient de retrouver les disparus.



Le district de Pekalongan se trouve près de la côte, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Semarang, dans la province de Java central.



Bergas Catursasi Penanggungan, responsable de l'agence de gestion des catastrophes de cette province, a lui fait état de 17 morts, "après la découverte d'un nouveau corps".



Des images de télévision montraient des volontaires récupérant un corps sur une civière de fortune alors qu'une épaisse boue recouvrait les routes.



Selon ce responsable, les opérations de recherche des disparus ont été retardées par les difficultés d'accès et le mauvais temps.



"Des volontaires sont en train de se rendre sur place", a-t-il déclaré à la chaîne Kompas TV, et des moyens lourds "sont espérés" pour aider à retrouver les disparus.



Des glissements de terrain se produisent régulièrement dans le vaste archipel indonésien pendant la saison des pluies, entre novembre et avril mais également depuis un certain temps en dehors de la saison humide. Le phénomène a été aggravé dans certaines régions par la déforestation.



En novembre dernier, des inondations provoquées par des pluies intenses ont fait 27 morts dans l'ouest de l'archipel.



L'Indonésie est également une terre volcanique. En mai, au moins 67 personnes sont mortes à la suite de pluies diluviennes et de coulées de lave froide provenant de l'éruption du mont Marapi, dans l'ouest de Sumatra.

