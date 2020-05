Indonésie: 22 blessés sur un pétrolier en feu, des dizaines de personnes à bord

Medan, Indonésie | AFP | lundi 11/05/2020 - Un incendie a fait au moins 22 blessés lundi sur un pétrolier où les secours tentaient d'évacuer des dizaines de personnes encore à bord, dans l'un des principaux ports indonésiens, a-t-on annoncé de source officielle.



Les pompiers et les secours ont transféré les 22 blessés vers l'hôpital, et tentaient d'accéder aux dizaines de personnes encore prisonnières du navire dans le port de Belawan, dans la région de Sumatra du Nord, a précisé le chef de la police locale.



Deux explosions ont d'abord été entendues, puis on a vu sortir des flammes puis d'énormes nuages de fumée noire du Jag Leela, un navire de 250 m de long qui était à quai pour des réparations.



Les pompiers combattaient l'incendie depuis une autre bateau.



La cause des explosions et de l'incendie restent à déterminer.



L'incendie s'est transmis à au moins un autre navire qui était à quai à côté du Jag Leela, et la force de l'explosion a causé des dégâts mineurs aux habitations des alentours, a précisé le chef de la police.