"Indispensable de développer l'économie" des Outre-mer, selon le président de la Fedom

Paris, France | AFP | vendredi 20/12/2024 -Il est "indispensable de développer l'économie" des Outre-mer, a jugé vendredi le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer (Fedom) Hervé Mariton, en s'inquiétant de la difficulté pour les entreprises d'y être assurées, notamment en cas d'émeutes.



Évoquant la situation de Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, M. Mariton a constaté sur Europe 1 "qu'il y a(vait) outre-mer des sinistres climatiques trop souvent, mais aussi une forme de risque économique lié au développement insuffisant des économies locales".



"Ce sont des territoires qui ont trop longtemps vécu dans l'idée que l'administration sauverait la mise", a estimé M. Mariton, et "sur lesquels aussi il y a eu au fil des années trop de laxisme de la part de l'État", notamment "quand il s'agit d'affirmer les nécessités de l'ordre public".



"Il est indispensable d'y développer l'économie", a-t-il plaidé, et notamment de valoriser leurs "considérables" ressources naturelles.



Il a cependant qualifié de "menace majeure" le retrait actuel des assureurs.



Ces derniers ont en effet indiqué début décembre vouloir supprimer l'assurance du risque émeute pour les entreprises, après les coûteuses violences survenues ces derniers mois en Nouvelle-Calédonie et en Martinique.



"Il n'y a pas d'économie sans assurance : vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas préparer l'avenir si vous n'êtes pas assuré", selon M. Mariton, qui fut brièvement ministre de l'Outre-mer en 2007.



"Tout comme il y a des risques catastrophes naturelles sur lesquels l'État intervient, il y a malheureusement aujourd'hui outre-mer un risque émeute, sur lesquels il n'y aura pas de solution sans un engagement de l'État".