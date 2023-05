Inde : trois villageois tués dans le crash d'un avion militaire

New Delhi, Inde | AFP | lundi 08/05/2023 - Trois villageois sont morts, victimes du crash d'un avion militaire indien MiG-21 sur leur maison, lundi dans l'ouest de l'Inde, ont déclaré les autorités.



L'appareil s'est écrasé sur une maison dans l'Etat du Rajasthan (ouest) entraînant la mort de trois villageois, a déclaré à l'AFP Sudhir Chaudhary, officier de police.



Un premier bilan faisait état de deux morts et trois blessés.



L'armée de l'air indienne (IAF) a confirmé l'accident, précisant qu'il s'était produit peu après le décollage lors d'un entraînement de routine.



Le pilote "a rencontré une situation d'urgence à bord, avant de tenter de reprendre le contrôle de l'appareil conformément aux procédures en vigueur", a expliqué l'IAF dans un communiqué.



"N'y parvenant pas, le pilote s'est éjecté sain et sauf, avec des blessures mineures", a-t-il poursuivi.



"L'IAF regrette la perte de vies humaines et présente ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Une commission d'enquête a été constituée pour déterminer les causes de l'accident".



Les MiG-21, appareils de fabrication soviétique, sont entrés en service en Inde dans les années 1960 et ont constitué pendant des décennies l'épine dorsale de l'armée de l'air. Le nombre important d'accidents qu'ils ont connu leur vaut toutefois le surnom de "cercueils volants".



En juillet dernier, deux pilotes de chasse indiens ont été tués dans le crash de leur MiG-21, lors d'une sortie d'entraînement, dans le désert de l'État du Rajasthan.



Il s'agissait du sixième MiG-21 à s'écraser, portait à cinq le nombre de pilotes ayant trouvé la mort depuis janvier 2021.



Au début 2023, un pilote a trouvé la mort et deux autres ont été blessés dans la collision en vol entre deux avions de chasse (un Sukhoi Su-30 de fabrication russe et d'un Mirage 2000 de fabrication française) au cours d'exercices au sud de la capitale New Delhi.



La semaine dernière, un hélicoptère de l'armée avec trois personnes à bord s'est écrasé au Cachemire.



En octobre dernier, cinq militaires ont été tués dans le crash de leur hélicoptère dans l'État d'Arunachal Pradesh, près de la frontière militarisée et contestée avec la Chine.



C'était alors le deuxième accident d'hélicoptère militaire dans cet État ce mois-là, quelques semaines après qu'un hélicoptère Cheetah se soit écrasé près de la ville de Tawang, tuant son pilote.



En décembre 2021, le chef de l'état-major militaire indien, le général Bipin Rawat, avait trouvé la mort avec 13 autres personnes tuées dans le crash de son hélicoptère Mi-17 de fabrication russe dans l'État méridional du Tamil Nadu.



L'Inde investit des milliards de dollars dans la modernisation de ses équipements militaires, motivée par son vieil antagonisme avec le Pakistan et les tensions croissantes avec la Chine.



Le pays a ouvert sa plus grande usine de fabrication d'hélicoptères en février, quelques mois après avoir dévoilé son premier porte-avions fabriqué localement et testé un missile balistique à partir de son premier sous-marin national à propulsion nucléaire.



L'armée de l'air a aussi acquis des dizaines d'avions de combat français Rafale, dont les livraisons ont débuté en 2020.