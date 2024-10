Inde: plus de 100.000 personnes en cours d'évacuation à l'approche d'un cyclone

Calcutta, Inde | AFP | mercredi 22/10/2024 - Les autorités de l'Etat indien du Bengale-Occidental évacuent mercredi des milliers d'habitants de la côte est du pays, menacée par l'arrivée prévue d'un puissant cyclone cette semaine.



Le cyclone Dana devrait frapper les côtes du Bengale-Occidental et de l'Odisha, où vivent quelque 150 millions de personnes, selon le service météorologique indien.



Il devrait toucher terre jeudi soir près de Puri, une destination touristique prisée, selon la même source.



"Les autorités ont commencé à évacuer plus de 100.000 personnes dans des zones côtières", a indiqué à l'AFP Bankim Chandra Hazra, ministre au sein du gouvernement du Bengale-Occidental.



La fermeture de toutes les institutions éducatives a été ordonnée dans neuf districts de l'Etat jusqu'à dimanche, a ajouté Bankim Chandra Hazra.



Le service météorologique indien a recommandé aux pêcheurs de ne pas se rendre en mer, tandis que les autorités de l'Odisha ont annulé près de 200 trajets en train, selon des médias locaux.



Les touristes des zones côtières des deux Etats concernés ont par ailleurs été appelés à quitter les lieux de villégiature situés en bord de mer et à se mettre à l'abri.



"Il y a eu une ruée de touristes à la gare de Puri" pour quitter la ville, a indiqué à l'AFP Kaushik Mitea, porte-parole d'une compagnie ferroviaire locale.



Les cyclones, équivalents aux ouragans et typhons, constituent une menace habituelle dans le nord de l'océan Indien.



En mai, le cyclone Remal avait tué au moins 48 personnes en Inde, selon des chiffres du gouvernement.



De meilleures prévisions météorologiques et des évacuations préventives mieux planifiées ont permis de réduire le nombre de morts causées par les cyclones ces dernières années, mais les chercheurs soutiennent que la puissance des cyclones s'accroît du fait du changement climatique.

