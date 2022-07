Inde: au moins 19 morts dans l'effondrement d'un immeuble

Bombay, Inde | AFP | mardi 28/06/2022 - Au moins 19 personnes sont mortes à Bombay, dans l'ouest de l'Inde, dans l'effondrement d'un immeuble provoqué par la mousson, ont annoncé mardi les autorités de la mégapole.



Le bâtiment de quatre étages, situé à côté d'un bidonville dans un quartier du centre de Bombay, s'est effondré lundi soir peu avant minuit heure locale.



Quatorze personnes avaient pu être secourues mardi après-midi, mais 19 corps sans vie ont été extraits des décombres. Au moins six des morts avaient entre 18 et 21 ans, ont précisé les autorités de la ville.



Une femme, qui serait la sœur de l'une des victimes, a été vue en pleurs alors que le corps de son frère était transporté dans une ambulance.



"Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la National Disaster Response Force (NDRF).



Les secouristes fouillaient dans la boue et les décombres à la recherche d'éventuels survivants, déplaçant parfois de lourdes dalles de béton, mais les fortes pluies persistantes gênent leurs interventions.



Les pluies de mousson, qui s'abattent de juin à septembre en Inde, provoquent fréquemment de tels effondrements, les structures anciennes ou fragilisées pouvant céder en cas de déluges ininterrompus de plusieurs jours.



Un ministre de l'Etat du Maharashtra, Aaditya Thackeray, a exhorté les habitants à évacuer d'autres bâtiments aussi "délabrés". "Je prie pour que les gens écoutent les autorités et se déplacent afin d'éviter d'autres désastres comme celui-ci", a déclaré M. Thackeray en se rendant sur les lieux.



L'an dernier, l'État du Maharashtra, dont Bombay est la capitale, avait été durement touché par des inondations et glissements de terrain provoqués par la mousson, qui avaient fait quelque 200 morts et forcé près de 250.000 personnes à évacuer leurs logements.