Incitation à la discrimination raciale : Oscar Temaru sous le statut de “témoin assisté”

Tahiti, le 14 octobre 2024 - Oscar Temaru a été placé ce lundi matin, sous le statut de témoin assisté dans l'enquête ouverte à son encontre pour provocation à la discrimination raciale, échappant ainsi à une mise en examen. À la sortie de l'audience devant le juge d'instruction, accompagné de son avocat, Me Stanley Cross, il affirme “n'avoir rien fait de mal”.



Oscar Temaru a échappé à la mise en examen, ce lundi matin, et a été placé sous le statut plus léger de “témoin assisté”. Il a été entendu par deux juges d'instruction, dans le cadre de l'enquête ouverte pour provocation à la discrimination raciale. Cette enquête fait suite à des propos qu'il avait tenus le 24 octobre 2023 à Tarahoi, lorsqu’il s'était exprimé sur l'arrivée de personnes en provenance de l'Hexagone, la qualifiant “d'invasion”. “Moi, je vous le dis franchement, je n’ai pas peur du changement climatique, avait-il déclaré dans l’hémicycle de Tarahoi lors d’un débat diffusé en direct sur internet. J’aurais plutôt peur d’un changement démographique […]. Qu’est-ce qu’on fait pour arrêter ça ? C’est l’invasion de notre pays que je crains.”



Ainsi, à sa sortie d'audience, Oscar Temaru a annoncé qu'il n'avait pas été mis en examen. “Je n'ai rien fait de mal”, a-t-il affirmé sans détour, assis sur un banc du tribunal de Papeete, flanqué de son avocat, Me Stanley Cross. Selon lui, ses propos ne doivent pas être pris “au premier degré” et il faut considérer “la tonalité” et “le lieu” dans lequel ils ont été formulés. “J'ai expliqué que notre rôle, en tant qu'hommes politiques, est de protéger nos enfants, qu'ils trouvent du travail plus tard, que ce pays est pour eux [...]. Notre rôle est aussi de prévenir [...]. L'immigration est une compétence de l'État, et j'ai d'ailleurs envoyé un courrier à Monsieur Macron à propos de la Nouvelle-Calédonie [...]. Il ne faut pas attendre que nous soyons dans la même situation. Ce sera trop tard.”



“Tout homme politique peut dire ce qu'il pense”



À ses côtés, Me Cross a détaillé la décision des magistrats : “Le statut de témoin assisté signifie que M. Temaru ne sera pas renvoyé devant le tribunal correctionnel”, sauf si la procureure de la République décide de contester ce statut. Dans ce cas, il incombera au juge d'instruction de rechercher de nouveaux éléments susceptibles de justifier une mise en examen. “J'ai rappelé aux magistrats que nous sommes dans le cadre de la liberté d'expression, et quand on a affaire à un homme politique, cette liberté connaît très peu de limites, même si cela peut choquer l'opposition”, a souligné l'avocat. “Tout homme politique peut dire ce qu'il pense et interpeller l'opinion publique.”



Témoin assisté pour l'un, mise en examen pour les autres



Il est à noter que cette affaire fait indirectement écho à celles de deux autres personnalités politiques, également poursuivies pour “provocation publique à la discrimination ou à la haine raciale”. Le premier, Mitema Tapati, a été mis en examen en août dernier après avoir tenu des propos controversés à l'assemblée, en octobre, sur le “blanchiment” de la population. Il avait d'ailleurs réitéré ses propos dans une interview accordée à Tahiti Infos, affirmant : “Lorsque je dis que la Polynésie a blanchi et que la France a noirci, c’est visiblement d’actualité. N’est-il pas vrai que la France a toujours connu et connaît de plus en plus de problèmes avec les phénomènes d’immigration ?”



Le second, Ronny Teriipaia, a également été mis en examen en août dernier après des propos tenus dans nos colonnes : “On parle d’invasion quand la population autochtone n’est plus visible sur son territoire [...]. En France, on dit bien qu’il y a l’invasion de toutes ces communautés arabes. C’est exactement pareil.”