Incendies de forêt "sous contrôle" dans le sud de l'Equateur

Quito, Equateur | AFP | mercredi 27/11/2024 - Après une vingtaine de jours de lutte contre les flammes, les pompiers équatoriens ont réussi à contrôler les deux derniers grands incendies encore actifs dans le sud de l'Équateur, a rapporté le Secrétariat national de la gestion des risques (SNGR).



Les incendies dans les zones de Molleturo et Chaucha, près de la ville de Cuenca (capitale de la province d'Azuay) "sont sous contrôle", a indiqué mardi soir le SNGR sur X.



Le maire de Cuenca, Cristian Zamora, a déploré dans une vidéo également diffusée sur X "le panorama assez désolant" dans les zones touchées par l'incendie avec "10.646 hectares dévastés".



Depuis le 7 novembre, au moins 15 incendies ont été enregistrés dans l'Azuay, dont huit de grande ampleur.



L'un des plus graves s'est déclaré dans le parc national de Cajas, un immense paramo (plaine de montagnes andines à l'écosystème très fragile) comptant plus de 700 lagunes, qui alimente la ville en eau et est considéré comme une zone humide d'importance internationale.



L'autre incendie a brûlé plus de 3.700 hectares dans la province de Loja.



Depuis janvier, le feu a consumé 79.420 hectares de couverture végétale dans le pays, selon un bilan officiel. Il y a une semaine, ces incendies ont incité le gouvernement à déclarer l'état d'urgence national.



En septembre, le gouvernement avait déclenché une alerte rouge dans 20 des 24 provinces du pays en raison du pire déficit hydrique, alimenté par une sécheresse inédite que l'Équateur ait connu depuis plus de 60 ans.



Cette situation a entrainé des coupures d'électricité quotidiennes allant jusqu'à 14 heures, en raison du faible débit des rivières qui alimentent les centrales hydroélectriques.



Elle a également exacerbé les incendies de forêt qui menacent la sécurité alimentaire des villageois dans les régions concernées, avec la perte de quelque 40.000 hectares de cultures et de plus de 44.800 animaux d'élevage.



Entre janvier et novembre, le pays a enregistré plus de 5.400 incendies de forêt qui ont fait six morts et 47 blessés.